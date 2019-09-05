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Госсекретарь Совбеза заверил Лукашенко, что после критики силовиков "пошли подвижки и корректировки"

Государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась заверил президента страны Александра Лукашенко, что после жесткой критики правоохранительных органов начались практические изменения в лучшую сторону.

"Пошли подвижки и корректировки в деятельности всех правоохранительных органов. Это не пустые слова. Те посылы, которые мы услышали на совещании (20 августа – Прим.), ориентировки, замечания, они были доведены по всей вертикали, каждому министерству", - доложил Зась президенту в среду. 

Госсекретаря Совбеза цитирует пресс-служба президента. 

"Зась проинформировал главу государства, что после совещания по вопросам качества работы правоохранительных органов основные установки и требования, которые там прозвучали, были доведены до исполнителей по всей вертикали власти в устной и письменной формах", - сказано в сообщении пресс-службы. 

Напомним, что 20 августа Лукашенко в ходе совещания жестко раскритиковал качество работы правоохранительных органов, заявив, что отдельные силовики "прибурели и оборзели". В частности, президент заявил о фактах давления следствия на суд, многочисленных просчетах в работе оперативно-розыскных и следственных подразделений и прокуратуры.


"Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить - эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют", - подчеркнул Лукашенко.

Он также констатировал факты применения активных силовых методов, несоразмерных возникающим ситуациям. 

Президент также обещал принять "жесточайшие решения" к должностным лицам правоохранительных органов, злоупотребляющих служебными полномочиями.
Интерфакс
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