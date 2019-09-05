"Пошли подвижки и корректировки в деятельности всех правоохранительных органов. Это не пустые слова. Те посылы, которые мы услышали на совещании (20 августа – Прим.), ориентировки, замечания, они были доведены по всей вертикали, каждому министерству", - доложил Зась президенту в среду.





Госсекретаря Совбеза цитирует пресс-служба президента.





"Зась проинформировал главу государства, что после совещания по вопросам качества работы правоохранительных органов основные установки и требования, которые там прозвучали, были доведены до исполнителей по всей вертикали власти в устной и письменной формах", - сказано в сообщении пресс-службы.





Напомним, что 20 августа Лукашенко в ходе совещания жестко раскритиковал качество работы правоохранительных органов, заявив, что отдельные силовики "прибурели и оборзели". В частности, президент заявил о фактах давления следствия на суд, многочисленных просчетах в работе оперативно-розыскных и следственных подразделений и прокуратуры.









"Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить - эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют", - подчеркнул Лукашенко.





Он также констатировал факты применения активных силовых методов, несоразмерных возникающим ситуациям.





Президент также обещал принять "жесточайшие решения" к должностным лицам правоохранительных органов, злоупотребляющих служебными полномочиями.



