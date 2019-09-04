"Это несолидно". Лукашенко покритиковали за подарки Трампу и его советнику
Как оценивать действия руководителя Беларуси, который постоянно делает презенты? И нормально ли то, что он принимает в подарок автомобили?
Фото: ctv.by
В последнее время Александр Лукашенко массово раздает подарки. Свежая яркая иллюстрация этому – встреча с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Руководитель Беларуси подарил ему водку «Президент», шоколад, альбом «Спадчына Беларусi». Дональду Трампу он передал кортик, а его супруге – скатерть с салфетками, пишет UDF.BY
Джон Болтон при этом выглядел несколько растерянно. По всей видимости, он в ответ презентов не сделал – по крайней мере, пресс-служба Лукашенко об этом не сообщила.
Является ли нормальной ситуация, когда руководитель Беларуси раздает своим гостям подарки?
«Дарить водку – как-то несолидно, несерьезно»
Бывший председатель Нацбанка Станислав Богданкевич в комментарии UDF.BY отметил, что практика вручения небольших подарков существовала всегда – по случаю встречи, проводов того или иного крупного чиновника.
Фото: ucpb.org
«Помню, например, как Кебич (руководитель правительства в начале 90-х – прим.) подарил главе Европейского банка реконструкции и развития картину. Произведения белорусских художников стоят относительно недорого, это приемлемая цена для фонда правительства или министерства», – рассказал Богданкевич.
А вот подарки Лукашенко советнику американского президента он покритиковал.
«Дарить водку – это как-то несолидно, несерьезно. Кортик – тоже. Среди славян не принято дарить ножи, это дурной тон», – отметил бывший председатель Нацбанка.
Добавим, что в некоторый европейских странах, в том числе в Англии, распространено суеверие, что дарить ножи – к ссоре.
«В целом то, что Лукашенко постоянно делает подарки, – это нормальная практика, которая существует не только на Востоке, но и на Западе. Ничего страшного в этом нет», – заключил Богданкевич.
«Мы и представить не могли, что нам могут подарить автомобиль, и мы можем его принять»
Бывший председатель Верховного Совета Мечислав Гриб в комментарии UDF.BY подтвердил, что дарить подарки и принимать их руководителям страны и прежде не запрещалось. Но с одной существенной оговоркой.
"Это несолидно". Лукашенко покритиковали за подарки Трампу и его советнику
Фото: svaboda.org
«Сумма, которая направлялась на покупку подарков, ограничивалась специальным постановлением. Руководитель, который делал презенты, не мог выходить за нее. Можно было покупать что-то дороже – но за свой счет», – рассказал Гриб.
Принимать подарки руководитель мог любые.
«Но опять же: постановлением определялась допустимая сумма. Она была очень и очень небольшой. Если подарки выходили за нее, то сдавались государству. Все подарки, которые вручались мне и другим руководителям, были символические. Они не носили характера материальной выгоды. Мы и представить не могли, что нам могут подарить автомобиль, и мы можем его принять», – подчеркнул бывший председатель Верховного Совета.
Напомним, на днях Александр Лукашенко заявил, что электрокар Tesla ему пару лет назад подарил основатель бренда Илон Маск.
Александр Кулик
22:09 04/09/2019