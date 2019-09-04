Мечислав Гриб: США опасаются возвращения ядерного оружия в Беларусь

29 августа Минск посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. А уже на следующий день Джон Болтон в соседней Варшаве встретился с руководителями совбезов трех стран: Польши, Украины и Беларуси.





Наблюдатели отмечают, что приезд столь высокопоставленного американского чиновника вызван озабоченностью углубленной интеграции, которую продавливает Кремль в отношениях с Минском. Именно поэтому Вашингтон налаживает отношения с Беларусью, даже не сняв окончательно экономические санкции.





Но существует и другие версии.





- США обеспокоены выходом России из ДРСМД и дальнейшей судьбой договора СНВ-3. Россия может рассматривать Беларусь как плацдарм для размещения своих ядерных вооружений. Запад обеспокоен такой угрозой, – считает бывший председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб. – В авторитарных режимах все судьбоносные решения принимает один человек. Кто даст гарантии, что Россия не разместит ядерное оружие в Беларуси? Никто не даст гарантий.





Кроме того, приезд американского гостя можно использовать, чтобы поднять ставки в торге с Россией по поводу «углубленной интеграции»:





- Лукашенко хочет показать своему лучшему другу и восточному соседу, что Беларусь не одинока, страной интересуются даже Соединенные Штаты; мы встречаемся и находим взаимопонимание, – отмечает Мечислав Гриб.





3 июля Россия официально вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).





29 июня Владимир Путин объявил о начале новых переговоров с США о продлении договора СНВ-3. СНВ-3 заключен в 2010-м и истекает в 2021 году и предусматривает сокращение США и Россией ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц.











