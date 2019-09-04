Радио «Свабода» связалось с властями Подкарпатского воеводства на юго-востоке Польши, по чьей инициативе появилось такое оформление.





Оказывается, поезд с таким оформлением курсирует еще с 27 сентября 2018 года. Но СМИ заметили его только сейчас, благодаря сообщения в фейсбуке украинского иллюстратора Саши Комяхова.





В социальных сетях начались жаркие дискуссии. Польшу обвинили в попытке пересмотра границ, имперскости и даже расизме. О поезде с исторической картой сообщили СМИ Беларуси, Украины и даже пропутинские сервисы в России, в том числе крупнейшее государственное информационное агентство РИА Новости.





Решение оформить таким образом электричку было принято еще в июле 2018 года, рассказали Радио «Свабода» в пресс-службе управления Подкарпатского воеводства. Таким образом власти региона хотели отметить 100-летие восстановления польской независимости.









«Карта показывает границы II Речи Посполитой и является лишь элементом большой графики, посвященной 100-летию восстановления польской независимости», — сказали в пресс-службе управления Подкарпатского воеводства.





Главным элементом изображения является белый орел в короне, а также изображения солдат, сражений и портрет Юзефа Пилсудского — всё в бело-красных цветах польского флага.





Карта Польши, в состав которой между I и II мировыми войнами, до 1939 года, входили западные части Беларуси и Украины, была нанесена на один вагон.









«Карта Польши — это напоминание о первоначальных, исторических границах возрожденного польского государства. Это неотъемлемый элемент графического оформления к 100-летию независимости по всей стране. Поэтому нас трудно обвинить в подрыве целостности границ Беларуси и Украины, а также в разжигании реваншистских настроений», — сказали в пресс-службе управления Подкарпатского воеводства.







