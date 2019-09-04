Избирательные комиссии: большинство – женщины, молодых – всего 3,6%

Как пишет Sputnik, более 60% членов окружных избирательных комиссий на грядущих парламентских выборах составляют женщины, соответствующие сведения опубликовал Центризбирком Беларуси.









Парламентские выборы пройдут в Беларуси 7 и 17 ноября: в годовщину Октябрьской революции будут избраны члены Совета Республики, а 17-го состоится голосование за кандидатов в депутаты Палаты представителей.









Окружные избирательные комиссии сформированы в Беларуси к 2 сентября. Центризбирком опубликовал основные сведения об их составах.

Женщин много, молодежи мало

Всего в Беларуси сформировано 110 окружных избирательных комиссий, в которых будут состоять 1430 человек. Больше всего окружных комиссий (20) сформировано в Минске, а меньше всего (по 13) – в Гродненской и Могилевской областях.

Государственные служащие составляют 15,7% от состава окружных избирательных комиссий. Интересно, что больше всего чиновников в комиссиях Минщины – 22,6% от общего числа, а меньше всего – в Минске (6,2%).





Основу окружных комиссий по-прежнему составляют женщины: их 61% от общего числа. А вот молодежи немного: всего 3,6% членов комиссий моложе 30 лет.

Пошли от объединений

Среди членов комиссий 34,5% тех, кто вошел путем подачи заявлений. Трудовые коллективы представлены 4,1% от общего состава.





Подавляющее большинство (72,8% членов комиссий) выдвинуты общественными объединениями, включая 14% представителей партий.





Большинство партийных членов комиссий – представители Республиканской партии труда и справедливости и Коммунистической партии. Также в составы вошли представители "Справедливого мира" (23 человека), Белорусской аграрной партии (14), Белорусской социально-спортивной партии (15).





От Либерально-демократической партии в комиссиях будут работать 11 человек, от Социал-демократической партии Народного Согласия – восемь, от Белорусской социал-демократической партии "Грамада" – четыре, от БНФ трое, а от Белорусской патриотической и Объединенной гражданской партий – по человеку.









По графе "от других общественных объединений" идут 58,8% членов всех комиссий. В основном они представлены профсоюзами (18,9%), "Белой Русью" (7,6%), Союзом женщин (7,1%), БРСМ (6,5%). Также будут в комиссиях работать представители объединения ветеранов и фонда мира и иных общественных организаций.



