Украинские пограничники констатируют значительное снижение уровня незаконного трафика оружия через границу страны с Республикой Беларусь, чем опровергают заявления Минска о якобы большом количестве оружия, которое незаконно ввозится в страну через границу с Украиной.





"В течение последних лет мы неоднократно слышали с белорусской стороны заявления о потоке нелегального оружия, который якобы идет из Украины. При этом украинская сторона ни разу не получила этому подтверждения", - сказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По его словам, за восемь месяцев 2019 года на границе с Беларусью украинские пограничники выявили 38 единиц оружия.









"Эта цифра в разы меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Необходимо отметить, что из этих 38 единиц 20 следовали именно на въезд в Украину, т.е. их пытались провезти именно с территории Беларуси", - отметилпредставитель украинского погранведомства.





По его словам, остальные 18 единиц оружия, которые пытались вывезти на территорию Беларуси из Украины, только одна единица является огнестрельным оружием, остальные же - охотничьим, газовым, холодным или пневматическим.





"Могу со своей стороны отметить, что украинские пограничники постоянно осуществляют меры безопасности, чтобы не допустить перемещения оружия или взрывоопасных предметов. Такие меры проводятся, в том числе, и на границе с Беларусью", - добавил Демченко.







