Забили с Болтоном
Всю прошлую неделю белорусская столица провела под знаком ожидания: сперва визита высокорангового американского политика, затем - оглашения подробностей переговоров с ним и, наконец, ожидания внешней реакции на приезд и объяснений того, зачем, собственно, этот самый Болтон приезжал.
Лукашенко включил свою легендарную «шчырасць» по полной: президенту США был передан кортик, а Болтону достались шоколад без сахара и водка
Белорусские издания и американские СМИ сети RFE/RL (от «Радыё Свабода» до «Настоящего времени») сосредоточились на том, что это первый за четверть века визит столь высокопоставленного американского чиновника в РБ. Так сказать, дядя Сэм нас заметил, поднакачали мы субъектность и индекс цитируемости. Соответственно, увертюра к визиту носила в основном имиджевый характер.
Зато 29 августа, когда советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон появился в Минске и провел переговоры с Александром Лукашенко, возникла несколько неловкая ситуация.
Принять версию, что наше начальство просто выписало Болтона в Минск ради своего имиджа, трудно. Сам советник Дональда Трампа по безопасности очень оперативно и откровенно прокомментировал переговоры.
«В моем сегодняшнем разговоре с президентом Лукашенко, который, кстати, длился неожиданно долго 2 часа 15 минут, мы многое успели обсудить, но никакие проблемы мы не решили». Невиданного прорыва в белорусскоамериканских отношениях не произошло. Но зачем тогда приезжал Болтон?
Глава МИД Владимир Макей сразу попытался развеять возможные слухи: «Когда к нам поступил запрос на проведение этого визита, то, конечно же, мы, исходя из того, что стараемся выстраивать нормальные отношения с США... дали согласие на реализацию такого визита». Т.е. инициатива, по версии Макея, исходила не из Минска.
Читаем далее: «Никто никого не призывал присоединиться к чему-то или уйти от кого-то или от чего-то».
И даже более откровенно ничего мы у ихнего Болтона не просили: «Президент РБ четко сказал, что мы не идем к США с протянутой рукой, и мы не просим чего-то дать нам и положить на стол, или какую-то крошку забросить в рот. Нет. Мы хотим просто равноправного торгово-экономического, политического, гуманитарного и иного сотрудничества».
Плюс очень хороший, внушающий оптимизм финал: «Стороны постарались услышать друг друга и договорились о том, что такой диалог должен быть продолжен».
30 августа Лукашенко разговаривал по телефону с Владимиром Путиным, и «главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч», а также «обменялись мнениями и по международным вопросам».
Про Болтона ничего не сказано. Когда ТАСС задало соответствующий вопрос известному своим необузданным правдолюбием пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, тот ответил: «Нет, не обсуждали».
Как будто у двух нацлидеров нет других тем: погоды, дня рождения президента РБ (поздравляем, Александр Григорьевич!), итогов похода Путина с Реджепом Эрдоганом за мороженым 27 августа на авиасалоне МАКС и т.п. Нельзя же все время про Болтона!
В общем, молодцы, развеяли все слухи и конспирологические построения. Осталось лишь разобраться, зачем он приезжал.
СЛОВО ТОВАРИЩУ БОЛТОНУ
А теперь слово самому Болтону, выступившему в ходе визита с развернутыми комментариями, к которым СМИ (включая финансирующиеся из американского бюджета) отнеслись очень избирательно.
Начнем с того, что визит советника по безопасности для белорусской стороны действительно во многом был неожиданным. Сам Болтон анонсировал его лишь 26 августа сперва в Twitter, затем в Foreign Policy: «Завтра я отправлюсь в Молдову и Беларусь, где встречусь с лидерами обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности. Надеемся на укрепление наших дипломатических и экономических связей».
Во-вторых, в том же Foreign Policy можно найти очень хорошо характеризующее визит мнение экс-посла США в Украине Джона Хербста:
«Мы же не собираемся поставлять вооружения в Беларусь, не подталкиваем ее к вступлению в международные организации. Мы просто демонстрируем определенную готовность разговаривать и оказывать небольшую, и это довольно аккуратное определение, поддержку Лукашенко, когда он пытается разбираться с российской угрозой».
Все это очень перекликается с тем, что сказал RFE/RL о целях своего пребывания в Минске сам Болтон: «В наших двусторонних отношениях есть серьезные проблемы когда речь идет о правах человека или нераспространении оружия».
Про нераспространение оружия это, скорее всего, про то, не появятся ли в РБ российские ракеты средней и малой дальности (РСМД) в условиях выхода США и РФ из ДРСМД.
Вряд ли тут Лукашенко удовлетворил любопытство гостя: и белорусские, и российские официальные лица не раз говорили, что никакие РСМД в РБ не нужны, но реальность зависит не только от позиции Минска и даже не только от позиции Москвы.
О правах человека разговор наверняка был еще менее содержательным.
Теперь о высоких материях геостратегии. «Геостратегическая обстановка в этой части Европы такова, что, учитывая все угрозы в мире, мы можем хотя бы вести диалог о том, где интересы Беларуси и США пересекаются», констатировал Болтон.
Ага, и где же эта точка пересечения? Она проста - независимость Беларуси. Посмотрите на маршрут Болтона , все станет на свои места.
В англосаксонской геополитике вот уже более 100 лет, со времен Хэлфорда Дж. Маккиндера, есть понимание того, что влияние в нашем регионе позволяет сдерживать (и тем самым контролировать) Россию и контролировать (и тем самым сдерживать) Европу в лице ее сильнейшего государства.
Все это прямо перекликается с фобиями главного союзника США в регионе Варшавы - относительно возможностей сближения Москвы и Берлина и польской концепцией Межморья (Miedzymorze, Intermarium).
Принимает ли этот регион в те или иные исторические эпохи вид «санитарного кордона», «лимитрофного пояса» или просто маршрута визитов советника президента США по безопасности, дело десятое. Это объясняет интерес США к региону, но не белорусскую реакцию на этот интерес.
Дополнительную пикантность интервью Болтона RFE/RL придает чудный, стилистически нюансированный и тематически концентрированный вопрос журналиста Сержа Харитонова:
«С начала нулевых западные политики называют Беларусь «последней диктатурой в Европе». Что-то меняется или просто геополитика важнее, чем ситуация с правами человека?»
Обратим внимание на первый же тезис ответа Болтона: «Я не думаю, что в администрации президента Трампа правам человека уделяется меньше внимания».
В США скоро выборы. Трамп идет на второй срок. Ему важно, чтобы никто (особенно демократы) не упрекнул республиканскую администрацию в том, что она забыла про Восточную Европу, права человека и все прочее.
Еще один момент в минском интервью Болтона, который отметили почти все наблюдатели, «об угрозах, которые исходят от Китая, в том, что касается кражи интеллектуальной собственности, принудительного трансфера технологий, нарушения правил международной торговли тех вещей, которые дали им несправедливое преимущество».
Далее по полной: «Мы говорили об угрозе пятому поколению телекоммуникаций от таких компаний как Huawei. Я указал президенту по дороге из аэропорта во Дворец независимости на магазин Huawei, который мы проезжали прямо здесь в Минске».
Какой ужас! Прямо здесь, в Минске! И что же, в Вашингтоне ожидают, что Лукашенко, впечатленный пережитым Болтоном потрясением, закроет магазин? Выставит китайцев?
А бассейн международного стандарта и национальный футбольный стадион американцы построят? Конечно, это лишь риторика, объясняющая формальные причины торговой войны с Пекином. Головная боль Вашингтона - Европа, которая согласна на «интернет вещей» с 5G от Huawei.
Наконец, фигура умолчания: 22 августа «Голос Америки» сообщил, что Белорусская нефтяная компания (БНК) наняла лоббиста Дэвида Генкарелли для получения лицензии на закупку американской сырой нефти и в целом смягчения санкций.
Лоббист с 30-летним стажем Генкарелли при этом в точном соответствии с законодательством США зарегистрировался как иностранный агент. В сентябреоктябре он попытается организовать встречу с «представителями госведомств США, участвующих в процессе выдачи лицензий».
Нефть из другого полушария у Беларуси уже была - из Венесуэлы. С другой стороны, санкции США в отношении РБ нужно снимать. Даже если затея с Генкарелли не принесет никакого результата, делегация РБ на переговорах вокруг налогового маневра РФ получит еще один аргумент.
Очевидно, что поездка Болтона носила инспекционно-ознакомительный характер, а действительно важные для Минска темы (снятие санкций, уровень диппредставительства, нефть и т.п.) упоминались лишь вскользь.
Насчет расширения взаимного дипломатического присутствия и обмена послами вообще, по логике вещей, нужно дождаться сентября, когда в Минск должен прибыть замгоссекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл для консультаций на эту тему.
Так или иначе, в Вашингтоне понимают, в какую игру Минск играет с Москвой и как в этом контексте может интерпретироваться визит. Поэтому Болтон охотно высказывался по поводу белорусского суверенитета.
Как заметил на RFE/RL Кеннет Яловиц, посол США в РБ в 1994-97гг., дополнительного озорства Госдепу придал тот факт, что Россия прямо залезла на задний двор Штатов, в Венесуэлу, поэтому продемонстрировать активность в государствах вдоль западной границы с РФ для них теперь дело чести.
Кроме того, многие в Вашингтоне осознали губительность многолетней практики изоляции Беларуси как «последней диктатуры Европы» - об этом очень прозрачно высказался эксзаместитель замминистра обороны Майкл Карпентер, ныне глава центра Дж. Байдена при Пенсильванском университете.
Карпентеру можно верить - начиная с его приезда в Минск в 2016г. отношения РБ и США стали улучшаться.
Белорусские критики режима надеялись, что Болтон прямо доведет до Лукашенко, как тому проводить парламентские выборы и каким количеством оппозиционеров «шпиговать» ПП НС нового созыва.
Советник по безопасности их разочаровал: «Мы не говорили о выборах, но действительно говорили о правах человека. Я говорил о недавних выборах президента Зеленского и о парламентских выборах в Украине.
Мы говорили о потрясающем коалиционном правительстве, которое есть сейчас в Молдове. Так что, я думаю, он представляет, что происходит вокруг него, в Европе. Он видит Польшу с ее демократией, Эстонию, Латвию и Литву. Я думаю, это понятно».
Американцы надеются перевоспитать партнера позитивными примерами. Вместе с тем, особых иллюзий у них нет: единственный политик, упомянутый Болтоном в интервью после встречи с Лукашенко, это Ким Чен Ын, лидер КНДР. Впрочем, даже он попал в позитивный контекст диалога о ядерном разоружении.
СПАСИБО ТОВАРИЩУ БОЛТОНУ
Самое неприятное приключилось с наиболее содержательным и пафосным фрагментом послания Болтона белорусскому народу про суверенитет. Большинство СМИ (белорусских, российских, американских) сократило его до пары предложений или дало в пересказе.
А выделенный шрифтом фрагмент о делегировании европейцами своего суверенитета ЕС и противоположный процесс британский Brexit вырезали почти все.
Неважно, на чьей стороне машет руками и пучит глаза пропагандист - дело не только в понятном пропагандистском желании свести все к текущей фазе выяснения отношений Минска и Москвы.
Дело еще и в том, что людям, работающим с властью и информацией, неприятно, когда им напоминают, что суверенитет - не их собственность, не бумажка в верхнем ящике их письменного стола.
Так что Болтону спасибо за то, что напомнил, кто источник и носитель суверенитета и кто должен решать.
ЦИТАТА НЕДЕЛИ
«Когда распался Советский Союз и возникли новые независимые государства, мы заявили твердо и продолжаем заявлять, что поддерживаем независимость и суверенитет стран.
Некоторые страны выбирают отказ от своего суверенитета или независимости, части их, как, например, страны Европейского союза. Некоторые страны потом решают, что это было неправильное решение, и выходят из таких союзов. Как Соединенное Королевство (Великобритании и Северной Ирландии. Ред.).
Но опять же это решения, которые должен принимать народ. Суверенитет понимается американцами очень просто. Это понимание заключается в первых словах американской Конституции: мы - народ.
Только народ является источником и носителем суверенитета. Белорусский народ должен решить, хочет ли он оставаться суверенным или нет. Мое впечатление, что он хочет оставаться суверенным государством».
Джон БОЛТОН, советник президента США по национальной безопасности
БАТЬКИНА ССОБОЙКА
Лукашенко отработал встречу с высокопоставленным визитером по высшему разряду - недаром Болтон назвал двухчасовую беседу захватывающей.
Александр Григорьевич умеет делать красивые политические жесты: простившись с гостем, он немедля отправился убирать урожай арбузов в компании очаровательных девушек. Вынес кавуна, короче.
За последние годы Лукашенко выработал определенный стандарт общения с высокопоставленными западными визитерами. Плох тот студент Академии управления, который навскидку не сможет воспроизвести типовые фразы, которыми Александр Григорьевич обычно встречает или провожает еврокомиссаров или глав миссий МВФ.
Вопреки домыслам и гвалту президент РБ сумел быть доверительным и с Болтоном:
«Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет (и вы, наверное, знаете об этом), что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа наши отношения».
С нового, с чистого листа! Благо, и выборы скоро!
Кажется, Лукашенко включил свою легендарную «шчырасць» по полной: президенту США был передан кортик, его супруге Мелании Трамп как славянке - льняная скатерть и салфетки, самому Болтону досталась продукция под брендом «Президент» - шоколад без сахара с символикой II Европейских игр и водка.
Насчет исконно славянского льна, возможно, перебор: лен выращивается в Америке с XVII века, соседняя Канада - один из мировых лидеров по его производству, американцы активно используют льноволокно не только в легпроме или пищепроме, но и в ВПК.
Зато увезенная Болтоном водка уже вызвала определенный резонанс в СМИ.
Искушенный в дипломатии гость не без лукавства поинтересовался: «Лучше, чем русская?» Александр Григорьевич закивал и сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерриш только такую и пьет, обещал «передать еще» (видимо, уже через посла) и приложил ряд лайфхаков по эксплуатации гаджета: «Когда покушали - рюмочку можете выпить, это полезно».
И хотя Болтон посетовал, что ни о чем особенном с президентом РБ он не договорился, есть надежда, что последнему совету главы государства он все-таки последует.
Янка Грыль, belgazeta.by
17:35 04/09/2019