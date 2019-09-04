На них выбирались председатели и другие руководители ОИК, члены комиссии распределяли между собой дежурства и решали другие вопросы организационного характера.





Некоторым комиссиям (например, по Гомельскому-Юбилейному избирательному округу №31) понадобилось только десять минут для решения этих вопросов.





Леонида Мархотко, Солигорской избирательной окружной комиссии, которая разместилась в Солигорском райисполкоме, потребовалось 35 минут для решения всех вопросов. А по информации наблюдателя кампании « Правозащитники за свободные выборы , Солигорской избирательной окружной комиссии, которая разместилась в Солигорском райисполкоме, потребовалось 35 минут для решения всех вопросов.





На заседании, кроме наблюдателя кампании, присутствовали также наблюдатель от БРСМ, наблюдатель от райисполкома и журналист местной газеты «Шахтер».





Кроме них на заседание комиссии пришла гражданка Ольга Бабусько. В начале заседания она заняла место за овальным столом, где заседала комиссия. Потом она пересела на свободный стул у стены к наблюдателям.





Леонид Мархотко попросил председателя комиссии Николая Маскевича представить, кого представляет присутствующая гражданка.





«Я не знаю, кого представляю. Мне сказали в райисполкоме прийти на заседание — я и пришла», — сказала Бабусько.





Тогда одна из членов избирательной комиссии схватила тетрадку с регистрацией присутствующих, из которой узнали, что Бабусько представляет Белорусский союз женщин.





При этом, как рассказывает наблюдатель кампании «Правозащитники за свободные выборы», никакого подтверждающего документа членам комиссии и присутствующим продемонстрировано (зачитано) не было.









Стоит отметить, что Белорусский союз женщин входит в тройку самых представительных общественных объединений в окружных избирательных комиссиях Беларуси.





«Присутствовало на первом заседании из 13 членов комиссии 11 человек. Все 13 членов комиссии являются руководящими работниками райисполкома или государственных предприятий, выдвинутых от проправительственных организаций или путем «сбора подписей».





70% членов комиссии — это постоянные члены комиссии во всех избирательных кампаниях, так называемые пожизненные члены избирательных кампаний», — рассказывает наблюдатель кампании «Правозащитники за свободные выборы» Леонид Мархотко.