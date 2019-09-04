Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Григорий Костусев: Надежды на переменены рухнули

Формирование окружных и территориальных избиркомов свидетельствует о более жестком сценарии кампании-2019, чем предыдущие.

Григорий Костусев: Надежды на переменены рухнули
Среди 1430 членов окружных избирательных комиссий, сформированных на выборы в Палату представителей, оппозиция имеет только 35 человек.

От Белорусской партии левых «Справедливый мир» в состав комиссий включены 23 человека, от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) - 4 представителя, от ОГП – 1 партиец, от Партии БНФ – 3 представителя. Плюс 4 представителя движения «За свабоду».

Центризбирком опубликовал отчет по итогам включения представителей партий и общественных объединений в состав избирательных комиссий.

Из 117 выдвиженцев от движения " За свободу "(110 в окружные и 7 в территориальные) было включено только 4 человека, или 3,41%. 

Сравним с результатом провластных организаций:

Белая Русь: 115 из 117, или 98,29%
БРСМ: 99 из 117, или 84,62%
Белорусский союз женщин: 107 из 108, или 99,07%
Белорусский фонд мира: 108 из 86, или 90,7%
Белорусское общественное объединение ветеранов: 91 из 100, или 91%.

«Это все, что нужно знать о “равных условиях" участия в избирательных кампаниях, - отметил лидер движения «За свабоду» Юрий Губаревич. - Сейчасу меня есть ответ на вопросы тех, кто пытается увидеть прогресс в действиях режима, включая “нормализацию“ избирательного процесса. Будет что обсудить и во время ближайших международных встреч».

- В глазах Партии БНФ и моих лично белорусские власти не сдали первый экзамен по проведению избирательной кампании. Из огромного числа претендентов, выдвинутых в окружные и территориальные комиссии разными организациями, попали единицы. 

Это показатель того, что сценарий проведения избирательной кампании 2019 года ничем не будет отличаться от предыдущих кампаний, а может даже оказаться и более жестким, - отметил в комментарии «Белорусскому партизану» председатель Партии БНФ Григорий Костусев.


Партия БНФ выдвигала в избиркомы 35 человек, включены только 4 представителя.

- Мы подали жалобы в суды (в Бресте, в Гродно, в Минске), но не надеемся, что суд отменит решение облисполкомов и советов депутатов по формированию комиссий. Но мы процедуру выполним. 

Однако в наших глазах надежды на перемены рухнули: никаких изменений не предвидится, власти демонстрируют более жесткий подход. В принципе, мы сразу говорили, что идем не на выборы, а на политическую кампанию, - подчеркнул Григорий Костусев.  
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия





Блоги
Мультимедиа
Петр Рудковский
Нацыяналізм еўрапейцаў і рускі мір беларусаў
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru