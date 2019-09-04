Григорий Костусев: Надежды на переменены рухнули

Среди 1430 членов окружных избирательных комиссий, сформированных на выборы в Палату представителей, оппозиция имеет только 35 человек.





От Белорусской партии левых «Справедливый мир» в состав комиссий включены 23 человека, от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) - 4 представителя, от ОГП – 1 партиец, от Партии БНФ – 3 представителя. Плюс 4 представителя движения «За свабоду».





Центризбирком опубликовал отчет по итогам включения представителей партий и общественных объединений в состав избирательных комиссий.





Из 117 выдвиженцев от движения " За свободу "(110 в окружные и 7 в территориальные) было включено только 4 человека, или 3,41%.





Сравним с результатом провластных организаций:





Белая Русь: 115 из 117, или 98,29%

БРСМ: 99 из 117, или 84,62%

Белорусский союз женщин: 107 из 108, или 99,07%

Белорусский фонд мира: 108 из 86, или 90,7%

Белорусское общественное объединение ветеранов: 91 из 100, или 91%.





«Это все, что нужно знать о “равных условиях" участия в избирательных кампаниях, - отметил лидер движения «За свабоду» Юрий Губаревич. - Сейчасу меня есть ответ на вопросы тех, кто пытается увидеть прогресс в действиях режима, включая “нормализацию“ избирательного процесса. Будет что обсудить и во время ближайших международных встреч».





- В глазах Партии БНФ и моих лично белорусские власти не сдали первый экзамен по проведению избирательной кампании. Из огромного числа претендентов, выдвинутых в окружные и территориальные комиссии разными организациями, попали единицы.





Это показатель того, что сценарий проведения избирательной кампании 2019 года ничем не будет отличаться от предыдущих кампаний, а может даже оказаться и более жестким, - отметил в комментарии «Белорусскому партизану» председатель Партии БНФ Григорий Костусев.









Партия БНФ выдвигала в избиркомы 35 человек, включены только 4 представителя.





- Мы подали жалобы в суды (в Бресте, в Гродно, в Минске), но не надеемся, что суд отменит решение облисполкомов и советов депутатов по формированию комиссий. Но мы процедуру выполним.





Однако в наших глазах надежды на перемены рухнули: никаких изменений не предвидится, власти демонстрируют более жесткий подход. В принципе, мы сразу говорили, что идем не на выборы, а на политическую кампанию, - подчеркнул Григорий Костусев.