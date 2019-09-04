Как передаёт Радио Свобода, по версии обвинения, Жуков дернул за шлем нацгвардейца, чем причинил ему физическую боль.





Жуков со своим адвокатом





Оглашая приговор, судья заявила, что Жуков "достоверно" знал, что сотрудник Росгвардии был представителем власти. Реализуя внезапно преступный умысел, подсудимый "нанёс левой рукой один удар в голову, пытаясь сорвать силой шлем" с рядового Аскарбека Мадреймова.





Потерпевший, рядовой Нацгвардии Аскарбек Мадреймов (цитата по "Медиазоне")

Сам Мадреймов рассказывал, что удар попал в защитное стекло шлема. Из-за удара "лямки [шлема] вдавились в подбородок, было неприятно, больно.





Крепление нужно затягивать — если не затягивать, то шлем будет болтаться, а если шлем откинуть назад, то лямка передавливает подбородок," — объяснял сотрудник Росгвардии.





В ходе прений сторон гособвинение настаивало на том, чтобы приговорить Жукова к четырём с половиной годам колонии. Защита просила дело прекратить. Подсудимый в последней речи заявил, что вину не признает, но если суд посчитает его виновным, то просил приговорить к условному сроку.





3 сентября суд в Москве вынес приговоры первым двум обвиняемым по "московскому делу".





25-летний Иван Подкопаев был осуждён на три года колонии по обвинению в применении насилия к представителю власти, его обвинили в том, что он распылил перцовый баллончик в сторону ОМОНа.





25-летний Данил Беглец был признан виновным в применении насилия к сотруднику полиции и осуждён на два года. По версии суда, он потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих.





В тот же день Следственный комитет объявил, что прекращено уголовное преследование пятерых обвиняемых по делу о массовых беспорядках.









Еще одному, Егору Жукову, поменяли обвинение — с участия в массовых беспорядках на публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете и перевели под домашний арест.





Из-под стражи под домашний арест был освобождён также Сергей Фомин.