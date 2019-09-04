Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Протесты помогли: власти Гонконга отозвали скандальный законопроект

Власти Гонконга приняли решение выполнить главное требование протестующих и по окончательно отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции, заявила в среду в телеобращении глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

во время одной из акций протеста

"Во-первых, хочу заявить, что правительство специального административного района Гонконг официально отзывает законопроект внесения поправок в Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах ради того, чтобы полностью успокоить общественность. 

Секретарь по вопросам безопасности подаст ходатайство в соответствии с правилами процедуры, когда Законодательное собрание возобновит свою работу (в октябре – ред.)", - сказала Лэм.

По ее словам, начиная с этого месяца глава и высшие должностные лица администрации будут связываться с представителями общественности, чтобы начать прямой диалог.

"Представители всех слоев общества с разными позициями и опытом приглашаются поделиться своими взглядами и выразить свои претензии и недовольство. Мы должны найти способы устранения недовольства в обществе и найти решение", - сказала она.

Соответствующее заявление Кэрри Лэм сделала после встречи с членами администрации и законодателями, участвовавшими в рассмотрении соответствующего законопроекта, который стал причиной массовых протестов и ожесточенных столкновений, захвативших город на все лето.


Полный отказ от рассмотрения соответствующего законопроекта является первым и главным из пяти требований протестующих. 

Также они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.
Источник: ria.ru
Поделиться
Последние известия





Блоги
Мультимедиа
Петр Рудковский
Нацыяналізм еўрапейцаў і рускі мір беларусаў
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru