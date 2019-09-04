Протесты помогли: власти Гонконга отозвали скандальный законопроект

во время одной из акций протеста





"Во-первых, хочу заявить, что правительство специального административного района Гонконг официально отзывает законопроект внесения поправок в Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах ради того, чтобы полностью успокоить общественность.





Секретарь по вопросам безопасности подаст ходатайство в соответствии с правилами процедуры, когда Законодательное собрание возобновит свою работу (в октябре – ред.)", - сказала Лэм.





По ее словам, начиная с этого месяца глава и высшие должностные лица администрации будут связываться с представителями общественности, чтобы начать прямой диалог.





"Представители всех слоев общества с разными позициями и опытом приглашаются поделиться своими взглядами и выразить свои претензии и недовольство. Мы должны найти способы устранения недовольства в обществе и найти решение", - сказала она.





Соответствующее заявление Кэрри Лэм сделала после встречи с членами администрации и законодателями, участвовавшими в рассмотрении соответствующего законопроекта, который стал причиной массовых протестов и ожесточенных столкновений, захвативших город на все лето.









Полный отказ от рассмотрения соответствующего законопроекта является первым и главным из пяти требований протестующих.





Также они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.







