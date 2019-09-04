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Ермошина довольна

Глава ЦИК Лидия Ермошина удовлетворена тем, как идет подготовка к парламентскими выборам в Беларуси. По ее словам, кампания проходит в штатном режиме.



"Пока меня, как специалиста в области организации выборов, обстановка, которая сложилась с избирательным процессом, удовлетворяет. И я надеюсь, что у наблюдателей от СНГ также не будет серьезных претензий по поводу подготовки этого избирательного процесса", - сказала Ермошина, встречаясь в среду в Минске с главой миссии наблюдателей от Содружества Сергеем Лебедевым.

Как отметила глава ЦИК, избирательная кампания проходит "в спокойном, штатном режиме в соответствие с календарным планом". Так, в понедельник, 2 сентября, завершилось формирование окружных и территоральных избирательных комиссий (110-ти и 7-ми соответственно).  

"Формирование избирательных комиссий прошло открыто и демократично. Шло рейтинговое голосование по кандидатам. Все комиссии сформированы в максимальном составе - 13 человек. 

Туда вошло сбалансированное количество представителей политических партий и общественных объединений, трудовых коллективов и граждан, которые выдвигались путем подачи заявлений", - цитирует Ермошину interfax.by

Она уточнила, что общественные объединения и политические партии составляют более 72% представителей, вошедших в избиркомы. 

Ермошина также сообщила, что окружные комиссии уже приступили к работе и могут принимать документы на регистрацию инициативных групп по сбору подписей по выдвижению кандидатами в депутаты. 

Их выдвижение начнется в воскресенье, 8 сентября.

Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси назначены на 17 ноября.
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