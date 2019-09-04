



"Никто не скрывает, что Россия - это основной рынок реализации нашей продукции. Зависимость очень большая, пусть даже от братской страны. Зависимость нашей страны от поставок, прежде всего, углеводородного сырья очень велика", - заявил Лукашенко на совещании с правительством в среду.





Президента цитирует госагентство БелТА





В этом контексте "вопрос сотрудничества с Россией и выработки окончательных предложений по дальнейшим действиям в рамках интеграции остается актуальным", - отметил Лукашенко.





"И этот вопрос мы должны сегодня обсудить. Надо четко спланировать на будущее, по каким направлениям, как мы будем развиваться, и определиться", - подчеркнул он.





Напомним, накануне пресс-служба правительства Беларуси сообщила, что Совет министров передал Лукашенко проект программы по интеграции с Россией для одобрения.





"Проект программы передан в администрацию президента для дальнейшего одобрения президентом", - сказала агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.





Премьер-министр Сергей Румас в конце августа сообщил, что проект программы действий по интеграции с Россией будет внесен президенту для одобрения.





Румас заявлял, что Минск и Москва планируют парафировать эту программу в сентябре. После этого правительства двух стран планируют опубликовать документ "для того, чтобы у общественности были сняты опасения по поводу вопросов суверенитета и других".





По словам премьера, "программа направлена на реализацию чисто экономических положений и предусматривает механизмы, при которых на две страны будет функционировать единый рынок".





"Предприятия на общем рынке должны работать на равных условиях. Под равными условиями мы понимаем одинаковые цены на энергоносители, одинаковую налоговую нагрузку, одинаковые регуляторные требования", - отметил он.





На переговорах 18 июля в Санкт-Петербурге президенты Лукашенко и Владимир Путин выработали новые принципиальные инициативы по углублению интеграции между странами.





"Президенты обменялись принципиальными соображениями, внесли некоторые новые инициативы и поручили правительствам в ближайшее время их отработать", - сообщал министр экономики Дмитрий Крутой, который с белорусской стороны возглавляет двустороннюю рабочую группу по интеграции.





По его словам, "к началу декабря, когда будет отмечаться 20-летие Союзного государства, поручено разработать программу углубления интеграции и дорожную карту по ее выполнению".





"Пока позиции сторон согласованы на 80%, но оставшаяся часть вопросов носит принципиальный характер", - добавил министр.





Тема активизации интеграции Беларуси и России в рамках договора о создании Союзного государства от 1999 года была актуализирована премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в конце 2018 года на фоне запроса Минска о компенсации издержек в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.





Правительство Беларуси в условиях унификации с РФ систем экспортных пошлин на нефтепродукты оценивает эти издержки на уровне $10,5 млрд за 2019-2024 годы.