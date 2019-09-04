Подарки Лукашенко: от вина до Tesla

Об этом и не только — в обзоре «Салідарнасці».





Накануне Лукашенко признался, откуда два года назад у него появился электрокар Tesla. По его словам, ему его подарил сам Илон Маск.





А что еще дарили Лукашенко и что дарил он?









Теперь уже бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в марте 2019-го подарил Александру Лукашенко лыжи.





Отметим, лыжи главе Беларуси дарят не первый раз. Во время Большого разговора Лукашенко обмолвился, что ему были подарены лыжи Fischer. Кроме того, недавно французский биатлонист Фуркад передал ему еще одну пару лыж.





В рейтинге самых дорогих подарков Лукашенко — швейцарские часы Patek Philippe Calatrava 5120j, которые стоили почти 17 тысяч долларов, и автомобиль «Майбах».





В 2012 году Лукашенко рассказал журналистам, что на день рождения "один российский человек" подарил ему «Майбах».





— Что касается часов, так вы не волнуйтесь. Как и автомобиль, мне их подарили на день рождения. Есть некий стандарт и в одежде (президентов — цитируется по TUT.BY) — и в галстуках, и в рубашках, и часы, — это и ваше лицо... — сказал Лукашенко.





Напомним, в автопарке Лукашенко есть также электромобиль, подаренный руководителями китайских компаний.





А пистолет подарил Лукашенко министр обороны Андрей Равков в феврале этого года. В коробке с пистолетом находились и патроны.





Три года назад во время посещения предприятия «Савушкино» Лукашенко подарили корову для личного подсобного хозяйства.





Портрет Лукашенко, созданный из его слов, главе государства вручил глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в апреле прошлого года после встречи с представителями госСМИ.





— Неужели я столько наговорил... — удивился тогда Лукашенко.









Во время Большого разговора журналист «Еврорадио» Змитер Лукашук подарил Лукашенко книгу украинского политолога Евгения Магды «Гибридная агрессия России: Уроки для Европы».





Лукашенко пообещал, что прочтет книгу.





В апреле прошлого года президент Молдовы Игорь Додон подарил Лукашенко несколько ящиков вина, а также несколько бочек, в которых поместилось несколько сот литров домашнего вина, сделанного лично Додоном.





Интересно, что незадолго до визита в Кишинев Лукашенко подарил Молдове пять тракторов и две коммунальные машины МАЗ.





Подобные подарки Лукашенко делал и ранее. Например, в марте прошлого года он подарил белорусский малогабаритный трактор президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.





Грузинский президент в свободное от работы время занимается фермерством на приусадебном участке. Во время его визита в Минск в 2017-м он получил в подарок от Лукашенко семена белорусского картофеля.





А новогодний подарок от Лукашенко Путину - несколько мешков картошки.





Кроме четырех мешков картошки с личного огорода, Лукашенко привез Путину и сало.





Как рассказывала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, это был подарок по спецзаказу.





— Когда-то в полушутку Александр Лукашенко спросил у Путина – что еще тому хотелось бы получить от президента Беларуси на Новый год. И ответ прозвучал: «Ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало».

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И это лишь очень небольшой перечень подарков, информация о которых попала в СМИ.