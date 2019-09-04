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Втерся в доверие? После общения с Ермошиной витебского правозащитника включили в избирком

Одного из белорусских правозащитников, жителя Витебска Павла Левинова неожиданно включили в состав областной избирательной комиссии.

Любопытно, что последние как минимум 5 избирательных кампаний прошли для него в борьбе за то, чтобы попасть хотя бы в участковую комиссию. И борьба это была безрезультатной.

В интервью «Радио Рация» Павел Левинов подчеркнул, что у члена областной комиссии возможностей заметить фальсификации или какие-то другие махинации не так много, потому что комиссия не занимается подсчетом бюллетеней.

Но он намерен выполнять свои обязанности в соответствии с законодательством, и будет требовать этого от других.

«Да, я понимаю, что мне будет нелегко, что комиссия состоит из 13-ти членов, и один мой голос против 12-ти, скажем, ничего не значит. Но я имею право посещать и окружные комиссии, и участковые комиссии, и в том числе присутствовать во время подсчета голосов. 

Уверен, скучать областной избирательной комиссии с моим участием не придется!» — заявил правозащитник.


Напомним, в конце августа Павел Левинов встретился с главой ЦИК Лидией Ермошиной и сделал после этого удивительное заявление: дескать, Ермошина не виновата в фальсификации выборов: 

"Дело не в Л.Ермошиной. Дело в выстроеной властью системе. Будь я сегодня председателем Центральной комисии - ничего бы не смог изменить", - написал Левинов в своем Фейсбуке, публикуя совместную с Ермошиной фотографию.
"Белорусский партизан"
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