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Андрей Федоров: Америка не готова сражаться даже за условную "Нарву"

Приятно было бы знать, что в случае чего Америка поддержит нашу страну всей своей мощью, но, к сожалению, пока уверенности в этом нет.

Андрей Федоров: Америка не готова сражаться даже за условную "Нарву"
Конец лета и начало осени на внешнеполитическом фронте Беларуси ознаменовались двумя масштабными событиями. 

Вначале в Минске несколько неожиданно появился советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, а еще через несколько дней в нашей столице прошла международная конференция высокого уровня «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых возникающих технологий». 

Открывает ли это перед нашей страной какие-то новые перспективы? На эту тему рассуждает политолог Андрей Федоров

Несмотря на то, что встречи с высокопоставленными представителями властей и экспертного сообщества Соединенных Штатов проходили в последние годы достаточно часто, визит Болтона явно выделялся из этого ряда, поскольку американских чиновников такого ранга здесь не видели уже почти четверть века.

Как следствие, главный вопрос неизбежно сводился к следующему: какова была цель данного посещения. Со стороны как американских, так и белорусских аналитиков было высказано несколько предположений. 

Заокеанские эксперты основной упор делали на стремление Вашингтона продемонстрировать поддержку белорусским властям в их сопротивлении намерениям Москвы под видом продекларированного «углубления интеграции» так или иначе окончательно превратить Беларусь в своего сателлита или вообще осуществить ее инкорпорацию.

Аналогичная версия выдвигалась и их белорусскими коллегами. Кроме того, последние допускали иные варианты: поддержку Америкой демократии и прав человека в Беларуси, изучение реакции Минска на расширение «минского формата» переговоров по Украине за счет США, а также попытку Белого дома вернуться в восточноевропейский регион для противодействия агрессивным поползновения Кремля.

Разумеется, при практическом отсутствии информации о содержании состоявшихся переговоров невозможно оценить, насколько эти версии соответствуют действительности. Однако на основании нынешней политики американской администрации согласиться с ними довольно трудно.

В частности, высказанная Дональдом Трампом инициатива вернуть Россию в «большую семерку» как-то слабо согласуется с желанием противостоять ей. 

Конечно, приятно было бы знать, что в случае чего Америка поддержит нашу страну всей своей мощью, но, к сожалению, пока нет уверенности в том, что та готова сражаться даже за условную «Нарву». Тем более, что население Беларуси в большинстве своем едва ли будет активно сопротивляться аннексии Россией.

Поэтому, как представляется, главной задачей Джона Болтона было выяснение, насколько тесно Беларусь взаимодействует с Китаем в военно-технической сфере, а также – в свете прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) – согласится ли она на размещение подобных российских вооружений на своей территории.

По поводу первого пункта. Крайне сомнительно, что Минск откажется от сотрудничества с Поднебесной, «стратегическим союзником». Комментарий же по второму как раз на упомянутой конференции дал сам Александр Лукашенко: «Мы не выходили из него (ДРСМД – А.Ф.), и не намерены производить или размещать такие ракеты, если не будет угрозы нашей безопасности».


Что же касается данного мероприятия в целом, то, безусловно, проведение таковых в нашей стране можно только приветствовать. Вот только, к сожалению, эффективность ООН в глобальном масштабе является весьма невысокой.

Поэтому при всей неординарности для Беларуси каждого из рассмотренных событий рассчитывать на то, что они окажут существенное содействие в разрешении наших собственных принципиальных проблем, не приходится.
Источник: nmnby.eu
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