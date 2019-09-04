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Брестчане заявили 35 митингов против завода АКБ

Их цель - требовать окончательного закрытия вредного предприятия.

В Брестский райисполком сегодня поданы заявки на проведение еще 17 митингов против аккумуляторного завода под Брестом, сообщил заявитель акций правозащитник Роман Кисляк, передает «Радыё Свабода».

Тринадцать митингов планируются провести 16-28 сентября рядом с заводом в СЭЗ «Брест», по два (14 и 15 сентября) на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье» в деревне Тельмы и на площадке перед Домом культуры в этой деревне.

«На данный момент на сентябрь заявлено 35 митингов против аккумуляторного завода. Их главная цель - требовать окончательного закрытия этого чрезвычайно вредного для здоровья людей предприятия», - заявил правозащитник.


Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в городе и Брестском районе 220 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали лишь одну акцию, которая прошла в прошлом году.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» сооружен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцовых-кислотных аккумуляторных батарей. Жители города и района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты обнаружили ряд нарушений при реализации проекта.
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