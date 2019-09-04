Почему власти бросились спасать отстающие регионы

Экономические власти пытаются снизить объемы государственной поддержки и госинвестиций в неэффективные проекты по индустриализации. Однако правительство вынуждено уступать давлению со стороны высшего руководства и направлять дополнительные средства на поддержание отстающих регионов, наиболее чувствительных для электоральных рейтингов президента, констатируют эксперты «Беларусь в фокусе»





Минэкономики вместе с региональными властями подготовило комплексный план развития отстающих районов Беларуси. Экономические власти вынуждены приводить свои планы в соответствие с электоральным циклом и повесткой высшего руководства.













Глава государства в последнее время начал объезд отстающих регионов страны.





«Власти подтверждают планы по повышению минимальной зарплаты с января нового года, что затрагивает в основном жителей периферийных районов. По всей видимости, в этих регионах среди населения остаются высокие патерналистские ожидания от государства в отличие от жителей крупных городов, где более востребован запрос на реформы», — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».





Однако Минэкономики пытается ограничить планируемые объемы господдержки. На 100 ключевых проектов потребуется 4 млрд долларов, что значительно меньше 30 млрд долларов, инвестированных в рамках масштабного проекта по модернизации 2011—2015 годов, который не принес ощутимых результатов для развития экономики. Кроме того, Минфин планирует меры по постепенному снижению внутреннего и внешнего госдолга в новой программе управления госфинансами. Это предполагает отказ государства в предоставлении гарантий госпредприятиям на привлечение внешних займов, которые во многих случаях не приносят желаемых эффектов.