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Почему власти бросились спасать отстающие регионы

Делается это для поддержания электоральных рейтингов и снижения протестных настроений.

Почему власти бросились спасать отстающие регионы
Reform.by
Экономические власти пытаются снизить объемы государственной поддержки и госинвестиций в неэффективные проекты по индустриализации. Однако правительство вынуждено уступать давлению со стороны высшего руководства и направлять дополнительные средства на поддержание отстающих регионов, наиболее чувствительных для электоральных рейтингов президента, констатируют эксперты «Беларусь в фокусе».

Минэкономики вместе с региональными властями подготовило комплексный план развития отстающих районов Беларуси. Экономические власти вынуждены приводить свои планы в соответствие с электоральным циклом и повесткой высшего руководства.



Глава государства в последнее время начал объезд отстающих регионов страны.

«Власти подтверждают планы по повышению минимальной зарплаты с января нового года, что затрагивает в основном жителей периферийных районов. По всей видимости, в этих регионах среди населения остаются высокие патерналистские ожидания от государства в отличие от жителей крупных городов, где более востребован запрос на реформы», — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».

Однако Минэкономики пытается ограничить планируемые объемы господдержки. На 100 ключевых проектов потребуется 4 млрд долларов, что значительно меньше 30 млрд долларов, инвестированных в рамках масштабного проекта по модернизации 2011—2015 годов, который не принес ощутимых результатов для развития экономики. Кроме того, Минфин планирует меры по постепенному снижению внутреннего и внешнего госдолга в новой программе управления госфинансами. Это предполагает отказ государства в предоставлении гарантий госпредприятиям на привлечение внешних займов, которые во многих случаях не приносят желаемых эффектов.
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