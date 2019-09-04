Санаторий Лукашенко в Крыму работает на российский бюджет

Объект расследования – санаторий «Белоруссия» в Ялте, под горой Ай-Петри, принадлежащий Управлению делами президента Беларуси. В январе 2015-го года ведомство зарегистрировало санаторий в Едином госреестре юридических лиц России. Тогда здравница начала платить налоги и пошлины в российский бюджет, пользуясь украинскими ресурсами, передает "Белсат"





«И де-факто, и де-юре Беларусь в данном случае признаёт Крым, как территорию России: пишет в документообороте, что это российская территория, участвует в российской системе госзакупок, оказывает услуги госслужащим РФ», – отмечает Денис Ивашин.





Тендеры и налоги в российскую казну – за счёт украинской собственности, в том числе 12 гектаров земли с парковой зоной – культурным наследием Украины.





«Своей деятельностью санаторий нарушает законодательство Украины, и это, конечно, может быть основанием для введения санкций против государственных предприятий в ведомстве Управления президента РБ», – подчёркивает Александр Лиев, министр курортов и туризма Автономной республики Крым в 2010-2014 гг.





Как вспоминает Александр Лиев, раньше в санаторий «Белоруссия» можно было попасть только по большому блату. Уже тогда руководство санатория не сотрудничало с местными властями, из-за чего министерству туризма приходилось общаться с беларуским послом в Украине. Директором здравницы был Борис Андросюк.





После того, как Крым захватили российские спецназовцы и другие гибридные силы, Андросюк получил благодарность от ставленника Кремля Сергея Аксёнова и грамоту от администрации Ялты. Теперь Андросюк замминистра здравоохранения Беларуси, а санаторием управляет Андрей Филон, тоже госслужащий из Управления делами Лукашенко.









«Статус этого санатория поднимался и в работе межправительственной украинско-беларусской группы в вопросах торгово-экономического сотрудничества. И по состоянию на 2017-й год, насколько я выяснил, работа временной комиссии по статусу санатория была заморожена из-за принципиальной позиции Беларуси», – обращает внимание Денис Ивашин.





В санатории теперь отдыхают российские чиновники и работники военно-промышленного комплекса, но клиентов не хватает. Поэтому отдел маркетинга активно продаёт туры в «Белоруссию» по акции, но с нарушением украинских законов.





Вот такое предложение размещено на интернет-странице санатория, принадлежащего Управлению делами президента РБ:





«Как доехать до санатория из Республики Беларусь:





– автобусное сообщение из Республики Беларусь в Крым,





– авиасообщение российских регионов с Крымом,





– Керченский автотранспортный мост».





Все предложенные варианты могут потом аукнуться туристам. Украинские пограничники могут депортировать с пункта пропуска лиц, пересекавших границу аннексированного Крыма без спецразрешения и не через Херсонскую область.





«Я бы хотел, пользуясь возможностью, чтобы люди в РБ узнали, что, нарушая законы, они оставляют свой цифровой след навсегда, о том, что они побывали в этом санатории, который нарушает законодательство, эта информация остаётся. Потом получать визу в США, в Европу, становиться инвестором в цивилизованных странах, или получать образование – может стать проблемой«, – обращается к зрителям «Белсата» Александр Лиев.





Как ответила на запрос журналистов Служба безопасности Украины, у них нет данных, что директора санатория – беларуские госслужащие Борис Андросюк и Андрей Филон находились в Крыму и пересекали границу на легальных основаниях.



