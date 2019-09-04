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Лукашенко озвучил идею пояса цифровой девственности

Лукашенко на проходящей в Минске международной конференции по борьбе с терроризмом предложил миру идею пояса цифровой девственности.


"Беларусь уже более 20 лет укрепляет дружественные отношения со странами-соседями в рамках инициативы о "поясе добрососедства", которая оправдала себя в полной мере. Возможно, пришло время взять эту модель за образец для формирования новой инициативы - "пояса цифрового добрососедства", - сказал Лукашенко в своем выступлении перед участниками мероприятия.

"С нашей точки зрения, ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, которые в первую очередь будут гарантировать невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга", - пояснил белорусский правитель.

Свое предложение он подкрепил увязкой с насущной мировой проблемой – борьбой с терроризмом.

«И я был бы рад, если сегодня из Минска мы запустили бы "волну цифровой безопасности", призванную укрепить связи между странами, повысить эффективность совместного противодействия террористическим и иным угрозам в киберпространстве", - сказал Лукашенко.

Реализация невмешательства других стран в информационные ресурсы отдельно взятой страны в центре Европы возможна только через полной контроль над и закрытие внешнего информационного пространства для жителей этой страны.

По сути, предложение Лукашенко является эволюционной популяризацией применяемой в Китае системы фильтрации внешнего контента, известной как китайский файервол, считают эксперты Агентства финансовых новостей.
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