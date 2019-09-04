Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Заико: У белорусов вообще глаза должны быть выпучены

Экономист комментирует страхи россиян и уроки для Беларуси.

«Левада-центр» озвучил свежие данные опроса, принесшие, как отмечают российские обозреватели, сразу несколько сенсаций. Сейчас бедности в России опасаются почти втрое больше, чем в позднем СССР — это один из главных страхов для 36% россиян. Также вернулся страх перед войнами.

Белорусский экономист делает вывод, чего должны опасаться белорусы, пишет "Солидарность".


— Страх быть бедным в России сейчас — это не просто мало кушать и плохо жить, а страх быть человеком второго сорта. Это естественно, — рассуждает Леонид Заико в программе «На Примусе». — Что касается других страхов россиян, то 30 лет назад Россия воспринималась, как братская страна. Теперь Россия — это Дагестан, Чечня, это подрывы, оборотни в погонах, безобразия номенклатурных миллиардеров…

У белорусов вообще глаза должны быть выпучены, что, ребята, с кем мы тут объединяемся? Посмотрите, что там творится. Поэтому давайте немножко процесс объединения притормозим.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Мультимедиа
Петр Рудковский
Нацыяналізм еўрапейцаў і рускі мір беларусаў
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru