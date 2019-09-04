Священник процитировал коллегу, свежеиспеченного ректора Московской духовной академии Питирима Творогова, который заявил:





«Ровно пять лет назад, в день памяти свт. Димитрия Ростовского, когда я в проповеди сказал, что те, кто будут разделять Россию, Украину и Беларусь, пойдут в ад, в Душанбе случилось землетрясение. Когда я повторил эти слова прп. Лаврентия Черниговского, произошел второй сильный толчок. Через несколько дней начался майдан и все дальнейшие печальные события».









Тут надо пояснить, почему ни в чем не повинное Душанбе пострадало из-за «врагов славянского единства». Дело в том, что до недавнего времени Творогов окормлял православных в Таджикистане. Надо полагать, сила пастырского слова оказалась недостаточно велика, чтобы вызвать землетрясение в Вашингтоне, Киеве и других местах, где засели «грешники», разделяющие Россию, Украину и Беларусь – на орехи досталось городу, имевшему неосторожность приютить Питирима.





Владыко, сами видите, вам бы лучше помолчать.





Это прекрасный совет, которому, однако, Творогов едва ли внемлет. В особенности, учитывая, что он получил столь серьезное повышение по службе – обычно это приводит к пропорциональному росту самомнения. Так что, учитывая недосверхспособности Питирима, за Москву теперь как-то боязно…