Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Ректор главного вуза РПЦ отправил в ад «тех, кто будут разделять Россию, Украину и Беларусь», а Кураев это блестяще прокомментировал

Диакон Андрей Кураев лаконично и ярко высказался о технике безопасности. Религиозной.

Священник процитировал коллегу, свежеиспеченного ректора Московской духовной академии Питирима Творогова, который заявил:

«Ровно пять лет назад, в день памяти свт. Димитрия Ростовского, когда я в проповеди сказал, что те, кто будут разделять Россию, Украину и Беларусь, пойдут в ад, в Душанбе случилось землетрясение. Когда я повторил эти слова прп. Лаврентия Черниговского, произошел второй сильный толчок. Через несколько дней начался майдан и все дальнейшие печальные события».


Тут надо пояснить, почему ни в чем не повинное Душанбе пострадало из-за «врагов славянского единства». Дело в том, что до недавнего времени Творогов окормлял православных в Таджикистане. Надо полагать, сила пастырского слова оказалась недостаточно велика, чтобы вызвать землетрясение в Вашингтоне, Киеве и других местах, где засели «грешники», разделяющие Россию, Украину и Беларусь – на орехи досталось городу, имевшему неосторожность приютить Питирима.

Владыко, сами видите, вам бы лучше помолчать.

Это прекрасный совет, которому, однако, Творогов едва ли внемлет. В особенности, учитывая, что он получил столь серьезное повышение по службе – обычно это приводит к пропорциональному росту самомнения. Так что, учитывая недосверхспособности Питирима, за Москву теперь как-то боязно…   
Источник: "Солидарность"
Поделиться
Последние известия





Блоги
Мультимедиа
Петр Рудковский
Нацыяналізм еўрапейцаў і рускі мір беларусаў
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru