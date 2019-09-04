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Экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной мира, с которой он имел дело за долгую карьеру. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщила газета Hindustan Times.


Отмечается, что данное заявление содержится в автобиографии Мэттиса Call Sign Chaos: Learning to Lead, которая вышла в США 3 сентября.
 
"Мы не можем допустить, чтобы самый быстрорастущий ядерный арсенал в мире попал в руки террористов, находящихся в этой стране. Результат будет катастрофическим", − подчеркнул бывший министр обороны в книге.
 
Как пишет издание, Пакистан обладает самым быстрорастущим в мире ядерным арсеналом со значительным количеством тактического оружия. 
 
По словам Мэттиса, на сегодняшний день у Пакистана нет лидера, который бы заботился о будущем государства.   
 
Напомним, Мэттис занимал пост главы Пентагона с января 2017 года и ушел в отставку 31 декабря 2018 года из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом.
 
После ухода с работы он остается корректным по отношению к действующей власти и не комментирует ее действия.
Korrespondent.net
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