Откуда у Александра Лукашенко появилась Tesla Model S
Александр Лукашенко во время встречи со школьниками рассказал об электрокаре Tesla и экологически чистом мотоцикле местного производства, которые находятся в его личном гараже. Сюжет вышел в эфир канала СТВ.
Александр Лукашенко рассказал, откуда у него в гараже появилась Tesla Model S, пишет НН. По словам главы государства, электрокар ему подарил глава американской компании Илон Маск.
«У меня есть электрическая машина — Tesla. Я иногда ее тестирую — Маск подарил. И есть у меня еще электромотоцикл, который Минский завод уже выпускает», — рассказал Лукашенко 2 сентября во время визита в одну из школ.
Несколько лет назад Лукашенко проводил личный тест-драйв электрокара Tesla Model S. Поездкой на этом автомобиле Лукашенко остался доволен.
22:21 03/09/2019