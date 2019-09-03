Откуда у Александра Лукашенко появилась Tesla Model S

Александр Лукашенко рассказал, откуда у него в гараже появилась Tesla Model S, пишет НН. По словам главы государства, электрокар ему подарил глава американской компании Илон Маск.





«У меня есть электрическая машина — Tesla. Я иногда ее тестирую — Маск подарил. И есть у меня еще электромотоцикл, который Минский завод уже выпускает», — рассказал Лукашенко 2 сентября во время визита в одну из школ.





Несколько лет назад Лукашенко проводил личный тест-драйв электрокара Tesla Model S. Поездкой на этом автомобиле Лукашенко остался доволен.



