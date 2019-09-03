"Путин хватается за Беларусь". Поможет ли Лукашенко Европа?

Они призывают Европу поддержать белорусскую независимость, поскольку та «лежит в стратегическом интересе ЕС».





Но при этом авторы признают, что «любое сотрудничество с авторитарным режимом равносильно хождению по острию ножа».





Действительно, в белорусской оппозиции многие и так в обиде на Евросоюз: мол, тот предал высокие принципы, перешел на рельсы Realpolitik в отношениях с диктатурой.









Однако у Европы выбор стратегий невелик. Прежняя политика санкций не дала эффекта. Надежды на некую цветную революцию в дремотном белорусском общественном болоте давно увяли. К тому же российская агрессия против Украины подтолкнула Запад к более прагматичному сотрудничеству с Александром Лукашенко, который, насколько смог, дистанцировался от Москвы в украинском вопросе.

Кое в чем Брюссель мог бы пошевелиться

Да, Европа могла бы в некоторых делах быть порасторопнее. Она уже который год тянет кота за хвост в вопросе об упрощении визового режима для белорусов, еще и теперь сроки подписания договора в тумане. Бюрократическая машина Брюсселя неповоротлива, когда речь идет о снятии барьеров в торговле между Беларусью и ЕС. Застопорилось подписание соглашения о приоритетах партнерства.





Но последний пример показателен. Секрет полишинеля в том, что соглашение заблокировала Литва. Однако здесь Минск расплачивается за свое недальновидное решение построить АЭС у самой границы с балтийской соседкой, в 50 километрах от Вильнюса.





И так куда ни кинь: и рад бы белорусский режим в рай, да грехи не пускают.

На российской игле

Вот смотрите: за семь месяцев нынешнего года белорусский экспорт в ЕС упал на 18,6%. И вовсе не потому, что проклятые буржуины ставят подножки. Напротив, они с большой охотой покупают белорусский бензин да дизель. Но вот Россия подкосила этот процесс, влив по весне в нефтепровод «Дружба» грязное сырье.





Ну ладно, за этот свой трабл Москва обещает компенсацию. Однако за налоговый маневр в своей нефтянке – дудки! Говорит: давайте глубоко интегрироваться, иначе плюшек не получите.





Таким образом, белорусские власти оказались в петле «братской интеграции». В итоге экономика сидит на российской игле, а за новые субсидии, кредиты Кремль стал требовать уступок, чреватых потерей суверенитета.





Отвязаться же от Москвы, диверсифицировать экономику – это, во-первых, долгая песня. Во-вторых, для этого нужны реформы, которых Лукашенко боится.

Плохой танцор

Более того, белорусский руководитель не решается даже на такие шаги, которые не грозят политическим устоям режима, – скажем, ввести мораторий на смертную казнь.





А недавно Лукашенко отказался от возможности полететь в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Закавыка в том, что туда не пригласили Владимира Путина. Полети в Варшаву ближайший союзник – это выглядело бы вызовом.





Да, правильные вещи пишут в FAZ Марилуизе Бек и Ральф Фюкс. Но фишка в том, что для танго нужны двое. А из белорусского режима танцор с Европой никудышный.





Уже и самому Лукашенко давно понятно, что «братская интеграция» оказалась ловушкой. Но переделать свой режим он не может.









Более того, из имперской ловушки будет чрезвычайно трудно вырваться любому правительству после Лукашенко. В лучшем случае может появиться шанс на некую финляндизацию – этот термин политологи используют, подразумевая курс Финляндии после Второй мировой, когда страна по сути развивалась как часть Европы, западного мира, но при этом старалась не раздражать Москву: демонстрация лояльности, нейтралитет, никакого НАТО и пр.





Короче, от империи придется тихо отползать. Если к тому времени она не сожрет с потрохами.



