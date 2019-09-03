Почему Ермошина отказала Губаревичу?

Руководитель движения «За свободу» Юрий Губаревич раскрыл «Белорусскому партизану» планы на организации на электоральную кампанию.





- В повестке дня один пункт: выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей 7 созыва. На сегодняшний день в списках значатся три десятка претендентов, но до 28 сентября еще есть время: слишком много факторов влияют на решение людей – идти или не идти.





- Претенденты от движения «За свободу» пойдут путем сбора подписей?





- В любом случае, даже имей мы возможность партийного выдвижения, сбор подписей – один из ключевых моментов избирательной кампании. Поэтому мы советуем всем кандидатам формировать инициативные группы и собирать подписи.





А конференция 28 сентября станет попыткой напомнить государству, что в Беларуси есть Конституция, которая фактически не выполняется. Мы ссылаемся на статью 69 Конституции, которая дает право общественным объединениям участвовать в выборах и выдвигать своих кандидатов; примерно о том же говорит и статья 5 Конституции, которая дает право общественным объединениям, наравне с политическими партиями и группами граждан, участвовать в избирательных кампаниях. Но у нас права общественных объединений ограничиваются, и законодательство (например, Избирательный кодекс) ограничивает права общественных объединений вопреки Конституции. Посредством конференции мы хотим продемонстрировать, что политическая жизнь в Беларуси более 20 лет находится в глубокой заморозке: с другой половины 90-ых годов не зарегистрирована ни одна политическая партия. Соответственно, группы граждан, хотевшие иметь представителя своих интересов, не имеют права на представление своих интересов на политическом поле. Пусть власти что-то меняют: раз уже объявили мораторий на нерегистрацию политических партий, пусть дают право общественным объединениям (по Конституции) на выдвижение кандидатов.









Либо пусть размораживают ситуацию с нерегистрацией политических партий. Думаю, в таком решении заинтересована не только оппозиция, но и определенные провластные организации, как «Белая Русь», которая уже давно декларировала намерения зарегистрировать политическую партию, но до сих пор не получила разрешение.





- «Белая Русь» может стать союзником движения «За свободу» в этом вопросе?





- «Белая Русь» находится в подобной ситуации, когда с самого начала организация, созданная для представления политических интересов (в данном случае – групп чиновников), тоже не имеет возможности использовать все инструменты политического поля, например, выдвигать кандидатов решением руководящего органа.





- Вы сам будете выдвигаться кандидатом в депутаты?





- Да. Сегодня уже планирую отнести документы на регистрацию инициативнойгруппы. Планируются выдвигаться по Восточному избирательному округу No7 в Минске.





- Кстати, вчера вертикаль формировала избирательные комиссии. Чем может похвастать движение «За свободу»?





- Результаты неутешительные: движение «За свободу», наверное, единственная структура из оппозиционной среды, которая выдвинула своих претендентов во все комиссии: в 110 окружных и 7 территориальных. Кроме нас, наверное, только «Белая Русь» и БРСМ продемонстрировали аналогичный результат. Однако мы, в отличие от «Белой Руси» и БРСМ, получали тотальные отказы – везде. И только со 117 выдвиженцев известны четыре человека, которые включены в состав комиссий: два человека – в Витебской области, два – в Брестской.









Что интересно: две недели назад Лидия Ермошина отказала нам в праве представлять данные на сайте Центризбиркома, мол, участие движения «За свободу» в избирательной кампании незначительное. Но куда уж значительнее 100 процентов? Думаю, реальная причина отказа фиксировать отдельной строкой данные по выдвиженцам от движения «За свободу» в том, что ей тяжело будет объяснить иностранцам: почему организация, которые выдвигает претендентов в 100% комиссий, в итоге получает только 3%. А «Белая Русь» и БРСМ, выдвинувшие своих претендентов в 100% комиссий, получат от 80 до 90%. Диспропорция в статистической отчетности выглядела бы очень красноречиво.



