Холодная война: перезагрузка

"Этот случай напоминает перезагрузку холодной войны: российский киллер в парике среди белого дня подъезжает на велосипеде к своей жертве в берлинском Моабите, стреляет мужчине в голову из маленького пистолета, который можно легко спрятать, едет дальше и выбрасывает оружие и парик в Шпрее. (...) Этот случай, вероятно, является одним из наиболее политически резонансных преступлений десятилетия", - отмечает автор статьи.





"В качестве вероятного сценария немецкие ведомства называют убийство по заказу российской спецслужбы или - так как жертва Зелимхан Х. выступал за свободу Чечни - по заказу Рамзана Кадырова, деспота беспокойной российской автономной республики. Политическое руководство Германии должно оказать давление на Москву с тем, чтобы она участвовала в расследовании, - полагает Янсен. - Если президент Владимир Путин притворится глухим, уместной будет угроза введения новых санкций. Авторитарные режимы зачастую понимают только один язык".









Инцидент, продолжает Янсен, очень напоминает покушение, совершенное российским ГРУ на бывшего офицера спецслужб Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Также предполагаемые агенты ФСБ еще в 2006 году отравили в Лондоне своего бывшего коллегу Александра Литвиненко высокотоксичным полонием. "О том, что режим Путина обладает мощной преступной энергией, свидетельствуют не только покушения в Англии, но и жестокие военные действия в Сирии, аннексия Крыма, вторжение на восток Украины, кибератаки на объекты в других странах, в том числе на бундестаг. Тяжело представить, что убийство Зелимхана Х. не стоит в этом же ряду", - говорится в статье.





"Конечно, и в этом случае действует презумпция невиновности. Ничего не доказано. Арестованный Вадим С., подозреваемый в совершении убийства, молчит. Но то, что он приехал в Берлин, чтобы убить Зелимхана Х. по личным причинам, крайне неправдоподобно", - пишет Der Tagesspiegel.







