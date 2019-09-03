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Погранкомитет объяснил слова Лукашенко о "наглухо закрытой" границе с Украиной

Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский подчеркнул, что пункты пропуска работают в обычном режиме и обстановка на границе полностью контролируется

украинские пограничники, фото носит иллюстративный характер

Пункты пропуска на белорусско-украинской границе функционируют в повседневном режиме, белорусские пограничники принимают меры по обеспечению необходимого уровня безопасности на этом направлении, заявил ТАСС во вторник пресс-секретарь Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси Антон Бычковский.

"Пункты пропуска функционируют в повседневном режиме, граждане могут свободно пересекать границу по документам, дающим право на выезд за рубеж. Граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов", - отметил официальный представитель погранведомства.

Он подчеркнул, что обстановка на границе "полностью контролируется, обеспечиваются все параметры безопасности как на участке "зеленой границы", так и непосредственно в пунктах пропуска". 

"Мы уделяем самое пристальное внимание пресечению фактов контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконному перемещению наркотиков", - сказал Бычковский. 

Он напомнил, что ранее главой государства была поставлена задача "по наращиванию потенциала на белорусско-украинской границе". 

"В связи с этим мы наращиваем плотность охраны границы [с Украиной], совершенствуем пограничную инфраструктуру, на новых участках границы внедряем современные системы охраны", - пояснил пресс-секретарь. 

"Южному направлению (границе с Украиной - прим. ТАСС) уделяется серьезное внимание в плане обеспечения национальной безопасности", - сказал представитель Госпогранкомитета Беларуси.


Напомним, сегодня Лукашенко, выступая на конференции по борьбе с терроризмом заявил, что Беларусь вынуждена была "закрыть" границу с Украиной из-за "потока оружия". 
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