украинские пограничники, фото носит иллюстративный характер





Пункты пропуска на белорусско-украинской границе функционируют в повседневном режиме, белорусские пограничники принимают меры по обеспечению необходимого уровня безопасности на этом направлении, заявил ТАСС во вторник пресс-секретарь Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси Антон Бычковский.





"Пункты пропуска функционируют в повседневном режиме, граждане могут свободно пересекать границу по документам, дающим право на выезд за рубеж. Граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов", - отметил официальный представитель погранведомства.





Он подчеркнул, что обстановка на границе "полностью контролируется, обеспечиваются все параметры безопасности как на участке "зеленой границы", так и непосредственно в пунктах пропуска".





"Мы уделяем самое пристальное внимание пресечению фактов контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконному перемещению наркотиков", - сказал Бычковский.





Он напомнил, что ранее главой государства была поставлена задача "по наращиванию потенциала на белорусско-украинской границе".





"В связи с этим мы наращиваем плотность охраны границы [с Украиной], совершенствуем пограничную инфраструктуру, на новых участках границы внедряем современные системы охраны", - пояснил пресс-секретарь.





"Южному направлению (границе с Украиной - прим. ТАСС) уделяется серьезное внимание в плане обеспечения национальной безопасности", - сказал представитель Госпогранкомитета Беларуси.









Напомним, сегодня Лукашенко, выступая на конференции по борьбе с терроризмом заявил, что Беларусь вынуждена была "закрыть" границу с Украиной из-за "потока оружия".