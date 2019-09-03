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Линкявичюс: Литва заинтересована в упрощении визового режима с Беларусью

Литва заинтересована в упрощении визового режима с Беларусью, заявил во вторник глава МИД страны Линас Линкявичюс.


Министр иностранных дел Литвы 3 сентября провел встречу с новым послом Беларуси Валерием Барановским. Стороны обсудили безопасность строящейся Белорусской АЭС, а также перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в экономике, транспорте, образовании и культуре.

"Литва и Беларусь – соседи, и все вопросы для нас важны. Мы будем прагматичными и поддержим те проекты или инициативы, которые принесут пользу как ЕС, так и нашим двусторонним отношениям", – подчеркнул Линкявичюс.

Он также отметил, что литовская сторона желает, чтобы между ЕС и Беларусью был наконец упрощен визовый режим.

"Литва заинтересована в увеличении количества туристов из Беларуси и в упрощении визового режима между Европейским союзом и Беларусью", – сказал министр.


Ранее посол ЕС в Беларуси Андреа Викторин заявляла о том, что визовое соглашение будет подписано в октябре и вступит в силу до изменения визовых правил ЕС и увеличения консульского сбора до 80 евро. 
Источник: sputnik.by
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