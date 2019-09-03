



Министр иностранных дел Литвы 3 сентября провел встречу с новым послом Беларуси Валерием Барановским. Стороны обсудили безопасность строящейся Белорусской АЭС, а также перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в экономике, транспорте, образовании и культуре.





"Литва и Беларусь – соседи, и все вопросы для нас важны. Мы будем прагматичными и поддержим те проекты или инициативы, которые принесут пользу как ЕС, так и нашим двусторонним отношениям", – подчеркнул Линкявичюс.





Он также отметил, что литовская сторона желает, чтобы между ЕС и Беларусью был наконец упрощен визовый режим.





"Литва заинтересована в увеличении количества туристов из Беларуси и в упрощении визового режима между Европейским союзом и Беларусью", – сказал министр.









Ранее посол ЕС в Беларуси Андреа Викторин заявляла о том, что визовое соглашение будет подписано в октябре и вступит в силу до изменения визовых правил ЕС и увеличения консульского сбора до 80 евро.







