Все схвачено: в избиркомах Гомельщины будет только четыре оппозиционера, Могилевщины - ни одного!
В Гомеле 2 сентябре прошло совместное заседание Президиума облсовета и облисполкома по формировании Гомельской областной избирательной комиссии и 17-ти окружных избирательных комиссий (ОИК) области. Заседание длилось около двух с половиной часов.
На заседании присутствовал представитель Движения "За Свободу" Владимир Кацора, сообщает "Гомельская весна".
Единогласно на заседании проголосовали за количественный состав Гомельской областной и ОИК области (по 13 членов в каждой комиссии), хотя в состав отдельных избиркомов предлагалось свыше 20-ти кандидатур.
В состав комиссий выдвигались двумя способами: сбором подписей и от таких организаций, как БРСМ, Белорусский союз женщин, "Белая Русь", Федерация профсоюзов Беларуси. Также выдвигались представители от партии ОГП, Говори правду, БПЛ "Справедливый мир" и ЛДП.
По голосованию в состав Гомельской областной комиссии не попал ни один выдвиженец демократических партий или объединений.
В состав 17-ти ОИК в Гомельской области вошли только четыре представителя Белорусской партии левых "Справедливый мир". С 17-ти предложенных кандидатов от Движения "За Свободу", из 10-ти от кампании "Говори Правду" и 5-ти представителей ОГП никто не попал в состав избиркомов.
По информации mspring.online, президиумы Могилевского облисполкома и областного Совета депутатов сформировали 13 окружных избирательных комиссий (ОИК) и одну областную.
Совместное заседание президиумов длилось несколько часов. В состав окружных и областного избиркомов выдвинулось всего 268 человек. Почти половину выдвиженцев (151 человек) представляли политические партии и общественные объединения. От граждан путем подачи заявлений были выдвинуты 90 человек, от трудовых коллективов – 27.
Оппозиционные партии и движения выдвинули 5 человек в областную комиссию и около двадцати – в окружные. Больше всего постарались белорусская партия левых «Справедливый мир» (выдвигало 5 человек), Объединенная гражданская партия (тоже 5 человек) и Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) (9 человек).
Сюрприз-сюрприз: ни в одну из комиссий никого из демократов не допустили.
При этом в каждую из комиссий вошло максимально возможное количество человек – по 13. В основном, это представители общественных объединений, которые контролируются властью: БРСМ, организация профсоюзов, Белорусский союз женщин, «Белая Русь» и другие.
Политические партии в составе ОИК представлены только коммунистами и членами провластной Партии труда и справедливости.
"Белорусский партизан"
17:01 03/09/2019