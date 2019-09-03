На заседании присутствовал представитель Движения "За Свободу" Владимир Кацора, сообщает "Гомельская весна".





Единогласно на заседании проголосовали за количественный состав Гомельской областной и ОИК области (по 13 членов в каждой комиссии), хотя в состав отдельных избиркомов предлагалось свыше 20-ти кандидатур.





В состав комиссий выдвигались двумя способами: сбором подписей и от таких организаций, как БРСМ, Белорусский союз женщин, "Белая Русь", Федерация профсоюзов Беларуси. Также выдвигались представители от партии ОГП, Говори правду, БПЛ "Справедливый мир" и ЛДП.









По голосованию в состав Гомельской областной комиссии не попал ни один выдвиженец демократических партий или объединений.





В состав 17-ти ОИК в Гомельской области вошли только четыре представителя Белорусской партии левых "Справедливый мир". С 17-ти предложенных кандидатов от Движения "За Свободу", из 10-ти от кампании "Говори Правду" и 5-ти представителей ОГП никто не попал в состав избиркомов.



