Проект программы действий по интеграции с Россией передан Лукашенко

Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Александра Исаева.





В начале сентября глава правительства Сергей Румас рассчитывает провести встречу с российским коллегой Дмитрием Медведевым для предварительного подписания документа. После этого, по словам Румаса, проект могут опубликовать, чтобы "у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов суверенитета".





Как отмечала белорусская сторона, в проекте нет вопросов политического характера, но заложена концепция, подразумевающая исполнение принципа "две страны — один рынок".





Договор об интеграции

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.





Этим летом состоялись переговоры Лукашенко с Путиным.





Было решено к 1 ноябрю разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.





При этом Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря 2019 года.



