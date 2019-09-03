Проект программы действий по интеграции с Россией передан Лукашенко
Проект программы действий по интеграции с РФ передали главе Беларуси Александру Лукашенко для дальнейшего одобрения
Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Александра Исаева.
В начале сентября глава правительства Сергей Румас рассчитывает провести встречу с российским коллегой Дмитрием Медведевым для предварительного подписания документа. После этого, по словам Румаса, проект могут опубликовать, чтобы "у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов суверенитета".
Как отмечала белорусская сторона, в проекте нет вопросов политического характера, но заложена концепция, подразумевающая исполнение принципа "две страны — один рынок".
Договор об интеграции
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.
Этим летом состоялись переговоры Лукашенко с Путиным.
Было решено к 1 ноябрю разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
При этом Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря 2019 года.
16:21 03/09/2019