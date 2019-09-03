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Нидерланды просят Украину не выдавать России "ценного свидетеля" по делу MH17

Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом. Об этом сообщает газета NRC Handelsblad.


По информации издания, член Совместной следственной группы (JIT, ССГ) Фред Вестербеке в своем письме заявил, что Цемаха необходимо сохранить для дальнейшего расследования катастрофы. 

По его словам, голландская прокуратура рассматривает бывшего начальника ПВО "ДНР" в качестве подозреваемого. Основанием для пересмотра его статуса послужило появление у следствия некоей новой информации, суть которой не раскрывается.

2 сентября стало известно, что власти "ДНР" включили Цемаха в список пленных для обмена с Киевом. Дочь задержанного Мария сообщила, что Киев неофициально отказался выдавать Цемаха России.



Цемаха задержали 4 июля в его собственном доме по обвинению в терроризме. Киев связывает его с делом сбитого «Боинга», поскольку в год катастрофы Цемах числился начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого и был сбит лайнер. 

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. 

19 июня JIT назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. 

Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого и был сбит лайнер.
Источник: lenta.ru
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