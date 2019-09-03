



По информации издания, член Совместной следственной группы (JIT, ССГ) Фред Вестербеке в своем письме заявил, что Цемаха необходимо сохранить для дальнейшего расследования катастрофы.





По его словам, голландская прокуратура рассматривает бывшего начальника ПВО "ДНР" в качестве подозреваемого. Основанием для пересмотра его статуса послужило появление у следствия некоей новой информации, суть которой не раскрывается.





2 сентября стало известно, что власти "ДНР" включили Цемаха в список пленных для обмена с Киевом. Дочь задержанного Мария сообщила, что Киев неофициально отказался выдавать Цемаха России.













Цемаха задержали 4 июля в его собственном доме по обвинению в терроризме. Киев связывает его с делом сбитого «Боинга», поскольку в год катастрофы Цемах числился начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого и был сбит лайнер.





«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.





19 июня JIT назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.





Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого и был сбит лайнер.