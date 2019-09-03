



Владимир Путин, в отличие от большинства западных лидеров, собравшихся в Польше, отметил 80-летие начала Второй мировой войны в Монголии. Сражение при Халхин-голе в советской истории считалось предшественником великой битвы народов: оно позволило советскому командованию проверить боеспособность Красной армии и обезопасило Советский Союз от войны на два фронта.





Несмотря на давление Гитлера, потерпевшие сокрушительное поражение японцы не рискнули напасть на СССР ни в 1941 году, ни позднее.





У монголов оказался неожиданно строгий дресс-код. "Мужчинам обязательно строгие брюки и рубашку! Лучше даже костюм! Женщинам попроще, но тоже джинсы нельзя!" - инструктировала журналистов перед поездкой пресс-служба Кремля.





Уже на месте выяснилось, что нельзя не только джинсы, но и кроссовки, за которые местная служба безопасности с готовностью принимала любую обувь на шнурках. А также босоножки, смущавшие стражей порядка голыми пальцами.





Как выяснилось, лучший наряд в тридцатиградусную жару - это строгое платье с капроновыми колготками для дам и темный деловой костюм для мужчин. "И не забудьте, пожалуйста, галстук!"- словно издеваясь, напутствовали СМИ сотрудники протокола.





Во всем этом парадном обмундировании журналистам пришлось больше часа дожидаться начала приветственной церемонии на площади перед правительственным дворцом.









Лучше всех в данной ситуации, наверняка, ощущали себя Чингисхан и два его внука - Угэдэй и Хубилай, бронзовые статуи которых скрывали от палящих лучей монгольского солнца фасадные ниши.





Все остальные, включая присоединившихся к журналистам российских министров гадали, через какой промежуток времени на такой жаре реально получить солнечный удар. И что будет, если он случится в самую не подходящую минуту.





К счастью, ни одну из высказанных версий проверить на практике на этот раз не пришлось: Владимир Путин проявил чудеса пунктуальности, отклонившись от графика всего на несколько минут.





Уже в 13.15 по местному времени президент, бодрый и довольный, вылез из кабины "Ауруса" и направился к крошечной девочке в национальном костюмчике, которая вместе с монгольским лидером Халтмаагийном Баттулгой дожидалась его посреди площади.





От девочки ВВП получил букет цветов, а девочка от него - поцелуй в щеку. Малышка смутилась. Президент растрогался. В это время нетерпение начали проявлять лошади парадного караула, которых выставили на площади примерно в тоже время, что и журналистов. И, естественно, тоже без воды.





Когда отзвучали гимны двух стран, народ бросился с раскаленной площади в рассыпную: как сказал бы классик, "смешались в кучу кони, люди", а также монгольские гвардейцы, одетые в форму ордынских кочевников. Но президенты этого уже не видели.





Баттулга сразу пригласил Владимира Путина подняться на пятый этаж: здесь посреди обычного зала построена войлочная юрта - аналог тех шатров, в которых в период своего могущества монгольские ханы принимали зарубежных посланников.





В приветственном слове российский президент сразу напомнил о цели своего визита: "Юбилейная дата битвы на Халхин-голе объединяет оба наших народа. Советский Союз 80 лет назад решительно поддержал Монголию в связи с внешней агрессией (со стороны Японии - МК), а Монголия ответила нашей стране тем же во время Второй мировой войны".









Другие точки соприкосновения лидеры пытались найти на двухсторонних переговорах, продлившийся в итоге около двух часов. В Улан-Баторе считают, что Москва последнее время незаслуженно забыла свою восточную соседку.





Главную скрипку в монгольской экономике все увереннее играют китайцы: за последние 20 лет они открыли здесь 5300 предприятий со своим капиталом, что составляет более 50% всех предприятий с иностранным участием. На долю россиян за тот же период пришлось 769 предприятий, но жизнеспособность из них сохраняют не более 60.





На государственном уровне между странами практически не ведется никакой торговли, за исключением поставок российских энергоресурсов. Импорт монгольских товаров составляет жалкие $43 млн, а местные бизнесмены жалуются на высокие таможенные пошлины, непомерные транспортные тарифы, а также сложные процедуры согласования сделок и прохождения таможенного контроля.





Не удивительно, что предприниматели все чаще предпочитает иметь дело с Китаем, Японией и даже с Евросоюзом, полностью обнулившим таможенные пошлины на монгольскую продукцию, тогда как влияние России и в политике, и в экономике неуклонно снижается.





Тем не менее после переговоров Баттулга и Владимир Путин излучали непоколебимую уверенность, что все еще можно восстановить. Отношения двух стран решено поднять на высший уровень всеобъмлющего стратегического партнерства.





А десять соглашений, подписанных на глазах у президентов, должны поспособствовать не только разрешению застаревших проблем, но и появлению новых, перспективных проектов.





Монгольский президент поблагодарил ВВП за согласие выделить 100 млрд руб, которые будут вложены в развитие монгольских железных дорог, энергетику и другие сферы.





Россети пообещали изучить возможность строительства новой ЛЭП из Тувы в Монголию, что стало бы существенным подспорьем для местной экономики. (Даже столица страны - Улан-Батор с наступлением сумерек сейчас погружается в кромешную тьму, а водителям автобусов запрещено включать свет в салонах).





В свою очередь Росгеология заключила соглашение о сотрудничестве в изучении недр, прежде всего месторождений нефти и газа. Это выгодно в том числе российской стороне: Монголия сказочно богата полезными ископаемыми.









А по негласному правилу: кто помог обнаружить месторождение, тот и получит доступ к его разработке на привилегированных условиях.





Баттулга также выразил удовлетворение решением России возобновить действие соглашения, заключенного в 2004 году, о безвозмездной военной помощи Монголии.





По словам Владимира Путина, взаимодействие в этой сфере является важнейшим фактором обеспечения безопасности в Азии, поэтому и поставки российского оружия, и совместные учения будут продолжаться.