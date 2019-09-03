"Мы вынуждены были со своими братьями, близким людьми (с Украиной - ИФ) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один", - заявил Лукашенко, выступая во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.





По его словам, белорусская сторона была вынуждена радикально усилить пограничный контроль с Украиной якобы из-за потока оружия из этой страны.





"Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно ... националистически настроенных - жди терроризма", - сказал Лукашенко.









Он считает, что усиление контроля на границе с Украиной это "самое страшное... и сейчас продолжается".