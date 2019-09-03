Кто обычно попадает в беларуский парламент, какие привилегии имеют депутаты и как могут повлиять на жизнь в стране, объясняет belsat.eu





В Палате представителей заседает 110 депутатов, избираемых в одномандатных избирательных округах на 4 года.





В Совете Республики 64 сенатора: 56 членов избирают областные Советы депутатов, еще восемь сенаторов назначает напрямую Лукашенко.





Избираться в Палату представителей можно с 21 года, в Совет Республики – с 30.





Какие полномочия у парламента?

Согласно Конституции, Национальное собрание не только принимает законы во всех сферах жизни страны, но также дает согласие на назначение премьер-министра, назначает дату президентских выборов, может вынести вотум недоверия правительству, принять отставку президента и изменить Конституцию.





Но даже на бумаге эти большие полномочия имеют серьезные ограничения со стороны исполнительной власти. Например, депутаты могут внести изменения в Конституцию, но самостоятельно не могут их инициировать.





Национальное собрание формально может отклонить кандидатуру нового премьера, не одобрить программу правительства или выдвинуть ему вотум недоверия. Но это просто даст юридическое основание распустить Палату представителей (арт.94 Конституции).





То есть в конфликте с исполнительной властью у парламента просто нет шансов на победу.





Наконец, в Беларуси существует такая исключительная правовая норма, как декреты президента, приобретающие силу закона сразу после подписания. Это происходит без участия Национального собрания: парламент их просто «принимает к сведению». Де-юре президентский декрет расторгнуть можно, но для этого нужны ⅔ голосов как Палаты представителей, так и Совета Республики.





Может ли парламент объявить импичмент президенту?

Теоретически – да. Основанием для отставки президента может быть невозможность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, а также совершение государственной измены или иного тяжкого преступления.





Одна из палат парламента может инициировать расследование, а его организацию должен взять на себя Совет Республики. Импичмент может быть объявлен, если это решение поддержат ⅔ депутатов Палаты представителей и ⅔ членов Совета Республики.









Представлены ли в беларуском парламенте партии? И почему нет фракций?

Обычно фракции в парламентах формируются ради объединения депутатов по политическим взглядам, чаще всего на основании партийной принадлежности.





Однако в XXI веке в беларуском парламенте ни разу не формировались фракции. Ничего удивительного в этом нет: поскольку оппозицию в Палату представителей не пропускают.





С 2004 по 2016 год в парламенте вообще не было людей, способных не соглашаться с Лукашенко, все депутаты априори придерживаются одинаковых взглядов и голосуют единогласно.





Исключение - нынешняя Палата представителей, куда власти "пропустили-назначили" двух условно-оппозиционных депутатов Елену Анисим и Анну Канопацкую - прим. БП





Сколько зарабатывает депутат и какие имеет привилегии?

Средняя зарплата депутата Палаты представителей в 2019 году – 3687 рублей. Кроме того, у депутата есть ряд других бонусов: например, дешевое арендное жилье, возможность лечиться в Республиканском клиническом медицинском центре управления делами президента.





Одна из самых важных привилегий – неприкосновенность личности депутата, его жилья, телефона и транспорта. Арестовать депутата можно только с согласия парламента (за исключением дел о государственной измене или если законодатель был задержан на месте преступления).





Депутаты Палаты представителей – кто они?

Большинство депутатов – это бывшие чиновники, директора государственных предприятий и учреждений. Около трети депутатов Палаты представителей – женщины. Часть членов парламента – депутаты со стажем. В разные годы от 19 до 46 депутатов предыдущего созыва переходили в новый состав парламента.





На уровне страны депутаты Палаты представителей – люди мало кому известные и не принимавшие участия в политической жизни. Депутатство для них – возможность получать большую пенсию, а не трамплин для дальнейшего развития государственной карьеры.





Случаи, когда депутатов Лукашенко потом назначал на высокие должности, – скорее исключения из правил.





Например, среди членов нынешнего правительства Беларуси есть только один экс-депутат: министр образования Игорь Карпенко был членом Палаты представителей III и IV созывов.









Можно ли отозвать своего депутата, если он ничего не делает?

Только теоретически. Согласно ст. 129 Избирательного кодекса, депутат может быть отозван, если он не оправдал доверие избирателей. Группа размером не менее 150 человек должна обратиться к председателю местного совета с просьбой разрешить собрание избирателей по этому вопросу.





Если председатель совета позволит, то на собрании должна быть сформирована инициативная группа, которая должна пройти регистрацию в ЦИК. Если ЦИК инициативную группу зарегистрирует, то нужно будет в течение 45 дней собрать подписи не менее 20% избирателей вашего округа.





Если у избиркома не возникнет вопросов к вашим подписям, то комиссия должна назначить голосование по вопросу отзыва депутата.





На практике отозвать депутата без административного ресурса невозможно. Например, в 2007 году в Беларуси было зафиксировано около 30 попыток отозвать депутатов Палаты представителей, однако активисты даже разрешения провести собрание избирателей ни разу не получили.