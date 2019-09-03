Выборы без выбора

В нашей стране дискуссии на счет выборов давно переросли из формата «за кого отдать голос» в формат «стоит ли выдвигаться и ходить». Из года в год потуги оппозиционных кандидатов не имели успеха, поэтому и дискурс эволюционировал, мол, а зачем все это нужно?





Если правила игры не меняются, ЦИК работает все так же исправно и предсказуемо, то для чего тратить усилия, убеждать, трепать нервы избирателя, наблюдателя, скучающего милиционера на участке, да и свои собственные? Тихий уютный бойкот на диване с пивом куда комфортнее.





Конечно, в 2016г. в парламент прошли две условно оппозиционные фигуры: Алена Анисим и Анна Конопацкая. Вернее, как прошли? Общественность тогда все больше апеллировала к термину «пропустили» или даже «назначили». Мол, не было бы отмашки «сверху», никто бы никого не пустил.





А «назначили» тех, в ком власть видела условный собирательный образ оппозиции: радетелей за национальную культуру и рыночные преобразования. Власть себя ассоциируют с «героическим мужеским началом», значит, оппонентов нужно выбирать среди «слабого пола» - так и сделали. Шито-крыто.





Относительный успех Анисим и Конопацкой не слишком вдохновил остальную часть оппозиции. Судя по высказываниям и заявлениям на пресс-конференциях, в победу там по-прежнему никто не верит.





Но если раньше лидеры партий и движений аргументировали участие возможностью «поговорить с электоратом» (мол, без выборов и говорить особо не о чем), то сейчас будут концентрировать усилия на сборе доказательств фальсификаций на избирательных участках.









«Без альтернативных кандидатов у власти нет необходимости фальсифицировать выборы», - считает лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич.





«Мы идем показать, что выборов нет», - вторит ему руководитель БНФ Рыгор Костусев.





Т.е. отсутствует уже не только риторика про борьбу за места в парламенте, но и старая мантра про «поговорить с электоратом».





Народонаселение Беларуси вообще выпадает из дискурса, остается разве что мировая общественность и международные организации, которым и следует показать, что никаких демократических выборов в Беларуси нет, а Палата представителей нелегитимна.





Юридическую логику в таком подходе проследить, конечно, можно. Вот только сам избиратель, пускай даже прогрессивно настроенный, скорее всего запутается и не поймет, зачем ему ставить подписи за политика, который не то что в депутатское кресло не хочет, но даже поговорить с ним, избирателем, не имеет свободной минуты.





Правильно. А что с ним, избирателем, разговаривать? Он, избиратель, равно как и политик-оппозиционер, ничего не решает. Поговорить, в конце концов, можно и в Варшаве, и в Стокгольме с кем-нибудь более приятным и респектабельным.





А «режим» после таких закулисных разговоров наверняка вынужден будет нести потери и заново выстраивать мосты с коллективным Западом.





Новшество этого года - разве что кампания «Ермошину в отставку!». Впрочем, какая кампания? Скорее, петиция в интернете, собравшая чуть более полутора тысяч подписей. В реале, на улицах и площадях, подписи никто не собирал, с несчастным избирателем опять же не разговаривал.





Такой скромный количественный результат философ Владимир Мацкевич уже успел назвать «позорищем»… Однако оговорился: «Умные люди не питают иллюзий по поводу петиций. Нет необходимости убеждать меня в эффективности петиций как инструмента. Дело не в петиции, а в выявлении кандидатов, которые подыгрывают режиму».





Логика такая: «правильные кандидаты» и люди доброй воли петицию должны подписать, а вот с теми, кто не подписал, все понятно: при встрече и руку подать стыдно.





«Богиня избирательной урны» и отношение к ней в данном случае выступают своеобразными маркерами «свой-чужой». Ну а что если на место Лидии Михайловны назначат кого-нибудь другого, может, и пострашнее еще?





У философа и тут готов ответ: «Да, я знаю, у Лукашенко других нет. Ну и пусть. К большой победе можно двигаться через маленькие победы».









Самыми спокойными, уравновешенными, по-буддистски уверенными в собственной судьбе и предназначении выглядят апологеты нынешней власти. Зачем нервничать, если из 110 действующих депутатов Палаты представителей 78% и так члены «Белой Руси», провластного объединения под началом Геннадия Давыдько.





И все дискуссии о преобразовании «Белой Руси» в партию бессмысленны: а зачем становиться в один ряд с другими «политическими карликами»? Партия - это часть чего-то, а «Белая Русь» - это как будто про всю страну сразу и от имени каждого из нас.





«Мы не хотим бороться за власть, мы у власти, - считает Давыдько. - У нас все есть. У нас есть возможность менять несовершенство этого мира на нашем уровне. Как только мы станем партией, мы станем просто партией, которая должна будет бороться за власть. Может быть, в будущем это, но не сегодня».





По-моему, прекрасная цитата, предельно характеризующая нашу эпоху. Особенно пассаж про «у нас все есть» и «менять несовершенство этого мира на нашем уровне» (звучит как «на нашем этаже»).





Как бы только обычному белорусу попасть на тот уровень, на котором Давыдько со своей командой меняет все к лучшему?..





Ну и про «не сегодня». По законам выживания те, у кого все есть, к борьбе не склонны в принципе. Даже если такой инстинкт и присутствовал, со временем он отмирает за ненадобностью.





Тот же Александр Григорьевич пришел к власти, когда у него еще ничего не было. А вот что станет с Давыдько и его друзьями, когда радужное «сегодня» закончится, а Лидия Михайловна сложит свои полномочия - большая загадка.





Эволюционирует ли ныне всесильное объединение хотя бы в партию - тайна за семью печатями.





Так и получается: одни доказывают нелегитимность парламента мировому сообществу, другие петиции в интернете подписывают, третьи объясняют, четвертые вообще «меняют несовершенство мира на своем уровне»…









А народ так и ходит молча на работу, грустит, изредка сигаретку подкурит, закрыв мозолистой ладонью огонь от пронизывающего осеннего ветра. С ним никто не разговаривает. Не спрашивает. Не советуется. Тоска ноябрьская…





Хорошо хоть выборы не за горами. А там и кабинка уютная, и волеизъявление на белую бумажку, и буфет с горячими беляшами под холодную водочку…





Жизнь налаживается!