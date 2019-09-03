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Появилась новая схема обмена украинских заключенных на российских

При обмене украинских заключенных на российских может быть использована новая схема, сообщили “Ъ” источники, близкие к переговорному процессу.

Согласно новой схеме, осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственных по договоренности отправят в Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно. 

Источник “Ъ” полагает, что проблемы первоначальной договоренности возникли из-за того, что стороны не смогли прийти к соглашению о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных.

Изначально, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса и международного принципа взаимности, предполагалось просто отправить 24 украинских моряков вместе с материалами расследования в Украину. 

После консультаций со следователями ФСБ, которые ведут расследование, и надзирающими за ними прокурорами в передачу было решено внести коррективы.


Переговоры об обмене задержанными и осужденными между двумя странами начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося в середине июля. 

К концу августа в московском СИЗО «Лефортово» были собраны около 30 граждан Украины, как уже осужденных, так и находящихся под следствием.
Источник: kommersant.ru
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