Появилась новая схема обмена украинских заключенных на российских
При обмене украинских заключенных на российских может быть использована новая схема, сообщили “Ъ” источники, близкие к переговорному процессу.
Согласно новой схеме, осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственных по договоренности отправят в Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.
Источник “Ъ” полагает, что проблемы первоначальной договоренности возникли из-за того, что стороны не смогли прийти к соглашению о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных.
Изначально, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса и международного принципа взаимности, предполагалось просто отправить 24 украинских моряков вместе с материалами расследования в Украину.
После консультаций со следователями ФСБ, которые ведут расследование, и надзирающими за ними прокурорами в передачу было решено внести коррективы.
Переговоры об обмене задержанными и осужденными между двумя странами начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося в середине июля.
К концу августа в московском СИЗО «Лефортово» были собраны около 30 граждан Украины, как уже осужденных, так и находящихся под следствием.
Источник: kommersant.ru
12:24 03/09/2019