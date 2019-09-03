Появилась новая схема обмена украинских заключенных на российских

Согласно новой схеме, осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственных по договоренности отправят в Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.





Источник “Ъ” полагает, что проблемы первоначальной договоренности возникли из-за того, что стороны не смогли прийти к соглашению о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных.





Изначально, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса и международного принципа взаимности, предполагалось просто отправить 24 украинских моряков вместе с материалами расследования в Украину.





После консультаций со следователями ФСБ, которые ведут расследование, и надзирающими за ними прокурорами в передачу было решено внести коррективы.









Переговоры об обмене задержанными и осужденными между двумя странами начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося в середине июля.





К концу августа в московском СИЗО «Лефортово» были собраны около 30 граждан Украины, как уже осужденных, так и находящихся под следствием.