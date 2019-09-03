Верховная рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность





Верховная Рада на заседании 3 сентября приняла во втором чтении законопроект №7203, согласно которому в Конституцию Украины вносятся изменения об отмене депутатской неприкосновенности, передает корреспондент "ГОРДОН".





За документ проголосовали 373 парламентария – более двух третей от конституционного большинства.





Изменения в Основной закон Украины вступят в силу с 1 января 2020 года.





2 сентября парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Раде внести изменения в Конституцию и принять документ об отмене депутатской неприкосновенности.









30 августа 363 депутата Верховной Рады ІХ созыва поддержали проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203.





Из ст. 80 Конституции убрали два абзаца о том, что нардепам гарантируется неприкосновенность, и без согласия парламента их не могут привлечь к уголовной ответственности.





Статью изложили в такой редакции: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".





Порошенко внес законопроект №7203 в Верховную Раду 17 октября 2017 года. 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал документ соответствующим Основному закону.