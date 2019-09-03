Макей: Возвращение послов в Беларусь и США все еще обсуждается





По его словам, Беларусь уже десять лет упрекают в том, что она «дрейфует в сторону Запада». Об этом он рассказал журналистам перед началом конференции по борьбе с терроризмом.





На самом деле суть встречи, по словам министра иностранных дел, услышать мнение США о ситуации в регионе, обсудить перспективы развития.





— В концепции информационной безопасности отмечены две важные вещи — суверенитет и нейтралитет, — подчеркнул Владимир Макей. — Мы будем четко стоять на страже нашей информационной безопасности, насколько это, конечно, возможно, сегодня технологии развиваются весьма стремительно. Мы не собираемся вмешиваться в дела других государств — выборы и другие политические события. Для нас это очень принципиальные вещи.





При этом Владимир Макей отметил, что возвращение послов в Беларусь и США на данный момент все еще обсуждается.









Напомним, в Беларуси с 2008 года нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США.





После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт.





Количество американских дипломатов в Беларуси по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек, а в марте этого года глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.





29 августа Минск с официальным визитом посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. За время президентства Лукашенко это был первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне.