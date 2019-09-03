Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Макей: Возвращение послов в Беларусь и США все еще обсуждается

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.


По его словам, Беларусь уже десять лет упрекают в том, что она «дрейфует в сторону Запада». Об этом он рассказал журналистам перед началом конференции по борьбе с терроризмом.

На самом деле суть встречи, по словам министра иностранных дел, услышать мнение США о ситуации в регионе, обсудить перспективы развития.

— В концепции информационной безопасности отмечены две важные вещи — суверенитет и нейтралитет, — подчеркнул Владимир Макей. — Мы будем четко стоять на страже нашей информационной безопасности, насколько это, конечно, возможно, сегодня технологии развиваются весьма стремительно. Мы не собираемся вмешиваться в дела других государств — выборы и другие политические события. Для нас это очень принципиальные вещи.

При этом Владимир Макей отметил, что возвращение послов в Беларусь и США на данный момент все еще обсуждается.


Напомним, в Беларуси с 2008 года нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США.

После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт

Количество американских дипломатов в Беларуси по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек, а в марте этого года глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.

29 августа Минск с официальным визитом посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. За время президентства Лукашенко это был первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне. 
Источник: TUT.BY
Поделиться
Последние известия





Блоги
Мультимедиа
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru