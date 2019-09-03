Коля удивил папу рассказом о даркнете





Сначала он назвал интернет большой игрушкой: мол, создали её и "теперь не знаем, что с ней делать. "Нужно было подумать о том, а что может плохого человечеству принести интернет", — сказал Лукашенко. И добавил, что через сеть террористы вербуют сообщников, а сильные мира сего шпионят друг за другом.





Далее Лукашенко рассказал о разговоре с сыном утром перед конференцией, когда он перечитывал текст своего выступления.





"Читаю там: "даркнет, "тёмная сеть". Завтракаем с малышом моим, 15 лет. Я у него спрашиваю: "Николай, что такое даркнет?". Он меня поразил. Он мне по полочкам разложил то, что я вообще не слышал! Мне казалось, что он вообще далёк от этого. А он это знает лучше, чем я".





"Никто из вас не упрекнёт меня, что мы хоть в чём-то ограничили интернет в Беларуси. Хотя надо было бы", — добавил Лукашенко.





Международная конференция высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий" проходит в Минске 3-4 сентября.





На ней собрались представители 55 государств, присутствуют делегации ООН, ОБСЕ, Международной организации гражданской авиации, Интерпола, ОДКБ, ШОС и других организаций.





Даркнет — это скрытая сеть интернет-соединений. Она существует параллельно "обычному" интернету. Даркнет анонимен, соединения устанавливаются по нестандартным протоколам, а вся информация шифруется.