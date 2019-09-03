Глава КГБ: Дело Втюрина скоро будет в суде





"Расследование завершается. В октябре-ноябре оно будет в суде", – сказал Вакульчик, отвечая на вопрос Sputnik





По словам главы Комитета госбезопасности, по делу Втюрина проходят 10 обвиняемых.





Вакульчик отметил, что Втюрин был одним из последних задержанных по этому делу. "Эта эпопея завершилась с задержанием Втюрина", – сказал он.





Напомним, бывший замгоссекретаря Совбеза Беларуси Андрей Втюрин был задержан в конце апреля 2019 года. По данным КГБ, он обвиняется в получении взятки от одной из российских коммерческих структур.









О компании, которая предлагала Втюрину взятку, ничего не сообщалось, в сообщениях КГБ она проходит под инициалом "Г".















