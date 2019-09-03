Зась прокомментировал встречу с Болтоном в Варшаве
Встреча в Варшаве секретарей советов безопасности США, Польши, Украины и Беларуси полностью вписывается в минские инициативы по расширению международного диалога.
Об этом сегодня заявил журналистам госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась.
Он призвал "не искать в этой встрече скрытых смыслов, не строить конспирологических теорий".
"Эта встреча полностью вписывается в наши минские инициативы по расширению международного диалога с целью обеспечения мира и безопасности", - сказал он.
Напомним, встреча секретарей советов безопасности США, Польши, Украины и Беларуси в Варшаве прошла в конце минувшей недели, по словам Зася, по инициативе зарубежных коллег.
Источник: belta.by
10:01 03/09/2019