Беларуси предложили определиться по отношению к России?

Удивление аналитиков вызвало, видимо, то, что «официальная пресса не анонсировала и не освещала визит». Так ведь у нас госСМИ много чего не освещают, например, визит председателя КГБ В. Вакульчика в Варшаву.





Для тех, кто считает, что такая встреча – это, мол, показатель поиска Александром Лукашенко вариантов обеспечения независимости Беларуси от России, не говоря уже о выстраивании коалиции против России, хотелось бы напомнить, что С.Зась весьма вероятно с 2020 года возглавит ОДКБ. Взаимодействие с приграничными странами блока, в том числе, и с НАТО будет входить в его компетенцию. Планы наращивания американских войск в Польше – важный для нас аспект безопасности и установление полноценного диалога Беларусь-США-Польша в сфере безопасности важно во избежание ненужной напряженности между странами и неадекватных действий вроде размещения в Беларуси российской военной базы. Напомню, что в марте Варшаву посетила делегация МО Беларуси во главе с помощником министра О. Воиновым.





Еще один аспект таких встреч – это игра в «донора безопасности» и попытка инициирования беларускими властями «Хельсинки-2». На указанной выше встрече присутствовал замминистра МИД О. Кравченко, который 5-6 сентября направляется в Швейцарию для участия в круглом столе по международной безопасности, где планируется представить основные подходы Беларуси, включая запуск международного диалога по вопросам безопасности. Встреча в Варшаве накануне визита в Швейцарию вполне лежит в русле дипломатической выработки подходов к формированию беларуской миротворческой инициативы. Отмечу, что Беларусь могла бы быть донором безопасности и нейтральной миротворческой площадкой в подлинном международном смысле только после выхода из СГ и ОДКБ, а так мы просто стол для переговоров и ретранслятор российской позиции на переговорах, куда РФ не зовут.





Возвращаясь к освещению встреч в официальной прессе. Суть встречи кратко и емко осветил Дж. Болтон в своем твите: «The people of Belarus should determine their relationship with Russia». Полагаю, что это и была одна из основных целей визита Дж. Болтона в Беларусь – дать понять беларуским властям, что политика «и нашим и вашим» более не уместна, и нужно четко определить свое взаимодействие с Россией.





«Миротворческое» и «нейтральное» поведение беларуских властей ряд военных и политиков ближнего Запада и Украины вполне справедливо считает ведением Россией «гибридных» действий в отношении ближайших стран посредством Беларуси, что вызывает обеспокоенность в Украине, Польше и Литве. Данные страны и США заинтересованы не в игре, а в четкой позиции Беларуси в отношении России, в первую очередь, в военной сфере. А она неизменна: у нас по-прежнему РГВ(С) СГ, скоординированная внешняя политика, экономическая привязь, культурное и даже языковое сковывание и т.д. Поэтому, посты а-ля «русофобия в Беларуси» или «власти начали действительно заниматься независимостью от России» можно публиковать только после того, как РГВ(С) СГ будет заменена хотя бы на РГВ ОДКБ и т.п.









Писать статьи о заговоре против РФ или ура-независимости на основе встречи С. Зася после встречи А. Лукашенко с Дж. Болтоном как-то смешно. Неужели кто-то считает, что С. Зась может принципиально решить военно-политические вопросы взаимодействия Беларусь-Запад в большей степени, чем А. Лукашенко или без его согласия?





Егор Лебедок, обозреватель





