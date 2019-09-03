Новый асфальт, покраска стен, кошение травы. Аврал в Глуске, на Могилевщине, – не только по поводу возможного приезда Лукашенко. В ноябре здесь должны пройти областные Дожинки, передает "Белсат"





Вот что говорят о них жители Глуска:





«Ну, может, Дожинки, а может – и не Дожинки. Хорошо, что и Дожинки: может, ускорились бы. Так что это неплохо».





«У меня дочь – врач, и в Лондоне живет. И я была в Лондоне. Знаете, каждый год, где бы я ни была в вдали от родины, но меня тянет в Глуск».





«Мы, местные жители, надеемся, что будут выделены какие-то средства, чтобы было открыто хотя бы одно предприятие, где будут созданы рабочие места».





«Нет рабочих мест, а вкладывают огромные деньги неизвестно во что. Вывески поставили, клумбы поставили в парке, забор поставили никому не нужный».





Казалось бы, хорошо что ремонтируют. Но некоторые дома делают по несколько раз в течение года: сначала штукатурят, потом – утепляют, потом – опять штукатурят, сетуют местные жители. К тому же не всегда хватает денег на завершение ремонта.





«Домик, который стоит в центре Глуска, хотят сделать красивым к Дожинкам. Но наш комхоз плохо поставляет технику, материал. Нет материала кровельного. И мусор не вывозят», – продолжает одна из местных жительниц.





Отчасти исправляется только то, что может быть видно, и только там, куда может пойти глава страны, говорят местные жители.









«Показательное выступление для чиновников. Они себе птичку зарабатывают на дальнейшую жизнь. Все предыдущие руководители 20 лет в целом для Глуска ничего не сделали», – добавляет другой житель поселка.





В Глусском райисполкоме слова недовольных жителей опровергают и убеждают: все работы – плановые и ни с «Дожинками», ни тем более с приездом Лукашенко не связаны.





«План благоустройства уже второй год в Глуске. И к никаких высокопоставленных визитов не было запланировано. Подготовка ведется с ранней весны, как только снег сошел – второй год благоустройство», – говорит идеолог Глусского райисполкома Елена Самуйлик.





В списке на улучшение – дома, дороги, парк, кинотеатр и клумбы, замена водопроводов. На все планируют потратить более Br 4 млн, из которых половину – на капитальные ремонты. Остаток – на дороги.





«Он год от года все красивее. Все красивее и красивее, благодаря главе райисполкома Чечухе наш Глуск становится красивее», – говорит нам жительница поселка.





Политик Виталий Рымашевский к таким заявлениям относится скептически.





«Все это делается, безусловно, не для людей, а в первую очередь – ради показухи, для того, чтобы отрапортовать перед высшим начальством, что регион держится под контролем, что в регионе все хорошо, хотя на самом деле – это абсолютно не так», – считает экс-кандидат в президенты Виталий Рымашевский.





По словам Рымашевского, о нуждах простых людей никто не заботится, в запущенном состоянии – и коммунальное хозяйство, и больницы, и дороги.





Вместо равномерного, справедливого распределения бюджетных средств власти по-прежнему решают вкладывать в «потемкинские деревни». Ведь здесь результат виден сразу, а значит, и за хорошую работу можно благодарность получить.





Степан Светлов/МВ, «Белсат»Глуск претерпит масштабные изменения накануне очередных «Дожинок» и возможного приезда главы государства. Как относятся к улучшениям жители городского поселка и почему с ними не соглашаются местные чиновники?





Новый асфальт, покраска стен, кошение травы. Аврал в Глуске, на Могилевщине, – не только по поводу возможного приезда Лукашенко. В ноябре здесь должны пройти областные Дожинки.





Вот что говорят о них жители Глуска:





«Ну, может, Дожинки, а может – и не Дожинки. Хорошо, что и Дожинки: может, ускорились бы. Так что это неплохо».





«У меня дочь – врач, и в Лондоне живет. И я была в Лондоне. Знаете, каждый год, где бы я ни была в вдали от родины, но меня тянет в Глуск».





«Мы, местные жители, надеемся, что будут выделены какие-то средства, чтобы было открыто хотя бы одно предприятие, где будут созданы рабочие места».





«Нет рабочих мест, а вкладывают огромные деньги неизвестно во что. Вывески поставили, клумбы поставили в парке, забор поставили никому не нужный».





Казалось бы, хорошо что ремонтируют. Но некоторые дома делают по несколько раз в течение года: сначала штукатурят, потом – утепляют, потом – опять штукатурят, сетуют местные жители. К тому же не всегда хватает денег на завершение ремонта.





«Домик, который стоит в центре Глуска, хотят сделать красивым к Дожинкам. Но наш комхоз плохо поставляет технику, материал. Нет материала кровельного. И мусор не вывозят», – продолжает одна из местных жительниц.





Отчасти исправляется только то, что может быть видно, и только там, куда может пойти глава страны, говорят местные жители.





«Показательное выступление для чиновников. Они себе птичку зарабатывают на дальнейшую жизнь. Все предыдущие руководители 20 лет в целом для Глуска ничего не сделали», – добавляет другой житель поселка.





В Глусском райисполкоме слова недовольных жителей опровергают и убеждают: все работы – плановые и ни с «Дожинками», ни тем более с приездом Лукашенко не связаны.





«План благоустройства уже второй год в Глуске. И к никаких высокопоставленных визитов не было запланировано. Подготовка ведется с ранней весны, как только снег сошел – второй год благоустройство», – говорит идеолог Глусского райисполкома Елена Самуйлик.





В списке на улучшение – дома, дороги, парк, кинотеатр и клумбы, замена водопроводов. На все планируют потратить более Br 4 млн, из которых половину – на капитальные ремонты. Остаток – на дороги.





«Он год от года все красивее. Все красивее и красивее, благодаря главе райисполкома Чечухе наш Глуск становится красивее», – говорит нам жительница поселка.





Политик Виталий Рымашевский к таким заявлениям относится скептически.





«Все это делается, безусловно, не для людей, а в первую очередь – ради показухи, для того, чтобы отрапортовать перед высшим начальством, что регион держится под контролем, что в регионе все хорошо, хотя на самом деле – это абсолютно не так», – считает экс-кандидат в президенты Виталий Рымашевский.





По словам Рымашевского, о нуждах простых людей никто не заботится, в запущенном состоянии – и коммунальное хозяйство, и больницы, и дороги.





Вместо равномерного, справедливого распределения бюджетных средств власти по-прежнему решают вкладывать в «потемкинские деревни». Ведь здесь результат виден сразу, а значит, и за хорошую работу можно благодарность получить.







