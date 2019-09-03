Юхневич в прошлом был одним из лидеров молодежного движения «Зубр», затем сотрудничал с «Европейской Беларусью». Последние годы Павел полностью отошел от политики и занялся автобизнесом. Зачем он решил идти в депутаты, Юхневич ответил в интервью «Нашей Ниве»





- Почему вы решили баллотировваться в качестве кандидата на предстоящих выборах?





- Время требует действий. А готовых к действиям людей критически мало. Если бы я видел, что людей, которые активно выступают с инициативой по защите независимости, хватает, то я бы работал в привычном для себя формате непубличной помощи. Так я поступал, например, в ситуации с арестованным в России Кириллом Силивончиком. Я не люблю публичности, но ее требует ситуация.





Я искренне ожидал негативной реакции на свое решение, но приятно удивлен той поддержкой, которую мне оказывают. Люди звонят, пишут. Одни сказали, что готовы войти в инициативную группу, другие предложили юридическую помощь.





- Дмитрий Дашкевич говорит, что в стране столько всякой интересной работы — только делай, и совсем не обязательно для этого идти в депутаты.





- Можно, конечно, как Павел Белоус зарабатывать деньги на чем-то белорусском — это хорошо. Дашкевич зарабатывает деньги на мебели, защищает Куропаты — замечательно. Можно делать что угодно, но я делаю, что умею, к чему у меня есть желание и опыт.









- Намерены ли вы выдвигаться от определенной политической силы?





- Нет. Условный Лебедько сказал бы, что это широкая коалиция. Но нет, это разные люди: и представляющие «Европейскую коалицию», и бывшие основатели «Зубра», и блогер. Это группа людей, но мы не идем от какой-то организации. У меня спрашивают: «Ты идешь на выборы от «Европейской Беларуси»?» Нет. Я очень давно уже не имею никакого отношения к «Европейской Беларуси». От БНК? Нет. Это круг самых разных людей. Мы идем на выборы, поддерживая друг друга, но мы не отождествляем себя с какой-то оппозиционной структурой. У нас просто общие интересы и задачи, а именно — защита независимости Беларуси. Возможностей легальной работы по существу уже нет, кроме выборов, это не 2001 год, и даже не 2006-й.





- Можете ли назвать конкретно людей, которые выдвигаются одновременно с вами?





- Например, Евгений Афнагель. Я знаю, что будут выдвигаться Максим Винярский, Александр Круткин. Можно нас назвать «легенды супраціву» (смеется) или бывшие «зубры», хотя б х не бывает. Имена многих этих людей говорят больше, чем название любого бренда. В современном мире люди не верят брендам, они верят лицам.





- Что вы лично готовы предложить своим избирателям?





- Я готов предложить защиту независимости. Давить на власть, менять ситуацию, чтобы у нас была более ясная перспектива. По сути, сплотить вокруг себя националистов, патриотов. Не важно под какими флагами. Я не буду говорить ничего об экономических вещах (пусть этим занимаются экономисты), я иду на выборы, чтобы прежде всего защищать независимость Беларуси.









- Вы считаете, возможны условия, при которых вы станете депутатом парламента?





- Я думаю, возможны. Яркая, сильная кампания — это хорошее условие. Задача №1 не есть получить кресло в парламенте. Наша задача глубже и долгосрочнее. Сейчас есть возможность ее начать выполнять. Конечно, слышно много рассуждений, кого возьмут в парламент, кого нет. Я не хочу в этих рассуждениях участвовать. У «Зубра» когда-то была наклейка с текстом: «Трэба проста рабіць сваю справу». И я это просто делаю. Я уверен в тех, кто рядом со мной. Я уверен, что к кампании присоединятся. Так всегда было. Работа не прекратится и после выборов.





- Времени не жалко?





- Нет, хотя его и не много. У меня был перерыв в активной публичной работе и политике, теперь он закончился. И я занимаюсь этим с большим удовольствием.



