«Два десятка хорошо вышколенных чиновников, надувая щеки, отрабатывают заранее отрепетированную программу, имитируя «демократическую» процедуру формирования избирательных комиссий. Характеристику всем выдвиженцам, даже представителям оппозиционных партий, дают исключительно представители городской власти. Голосуют по заранее определенным раскладам. Но даже годами отлаженная система может давать сбой», – отметил политик.





По его словам, во время голосования за представителя «Говори правду» Владимира Букштынова минский руководитель Анатолий Сивак был единственным, кто поднял за него свою руку. Но когда результаты были озвучены, выяснилось, что никто за Букштынова не голосовал.





Юрий Губаревич сообщил, что после этого случая настоял на повторном голосовании по всем 20-и кандидатурам, выдвинутым в состав Минской городской избирательной комиссии.



