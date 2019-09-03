



Так, Мирзиёев подписал указ о награждении хокимов (глав) Ферганской и Андижанской области республики Шухрата Ганиева и Шухрата Абдурахманова орденами «Меҳнат шуҳрати» («Трудовая слава»).





Ранее оба чиновника подверглись жесткой критике со стороны главы государства. 2 августа этого года на видеоселекторном совещании президент обвинил главу Ферганской области Шухрата Ганиева в предательстве, заявив, что «вместе с ним невозможно выполнять большие дела». Причиной резких высказываний президента Мирзиёева в адрес хокима Ганиева стали массовые сносы домов в Риштанском районе Ферганской области, вызвавшие недовольство населения.





«Ты бессовестный, как и Эрманов (Фарход Эрманов – глава Хорезмской области – Ред.), отдавал идиотские приказы о сносе. Перед этими сносами ты лучше свою голову снеси. Разве для этого я воспитывал тебя столько времени? Ты опозорил весь Узбекистан... Бессовестный, я дал тебе деньги на Риштан, чтобы ты обустроил район, но перед этим взял согласие у людей. Эрманов пришел руководить областью недавно, но ты и Рузиев – предатели! Разве мы можем вместе с вами выполнять большие дела? Никогда! Я даже боюсь давать вам какие-то поручения. Потому что у вас нет того уровня, нет знаний, вы не читаете ни книги, ни указы президента», – говорил Шавкат Мирзиёев, обращаясь к главе Ферганской области Шухрату Ганиеву.









После того, как президент заставил Ганиева извиниться перед народом, руководитель региона записал видеообращение, в котором публично извинился перед местными жителями.





Ранее неоднократно сообщалось о грубости главы Ферганской области Шухрата Ганиева, который часто ​оскорблял и материл подчиненных. В мае этого года в была опубликована аудиозапись, на которой предположительно слышен голос главы Ферганской области Шухрата Ганиева, который обращается к начальникам областных управлений Бюро принудительного исполнения и налоговой инспекции, угрожая, что «вырвет им кишки и обмотает ими их головы».





А в январе прошлого года после трагедии на автотрассе в Актюбинской области Казахстана, которая унесла жизни 52 узбекистанских трудовых мигрантов, 16 из которых были жителями Ташлакского района Ферганской области, Ганиев назвал жертв этой трагедии «поганцами».





Также в связи с 28-летием независимости Узбекистана еще один хоким-матершинник Андижанской области Шухрат Абдурахманов был награжден орденом «Меҳнат шуҳрати» («Трудовая слава»). Совсем недавно, во время прави льственного совещания 5 июля президент Шавкат Мирзиёев раскритиковал Шухрата Абдурахманова за то, что он оскорбил главу облздрава, назвав его «нечистью, скотиной и импотентом», а министра здравоохранения Узбекистана – «мразью» и «министришкой».