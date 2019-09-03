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Асад посадил двоюродного брата под домашний арест из-за денег для России

Разногласия между Асадом и его двоюродным братом начались после того, как Рами Маклуф отказался предоставить деньги на выплату долга России, пишут сирийские СМИ. Асад ввел ряд мер против его компаний и инициировал расследование.


Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi. О домашнем аресте Маклуфа также пишет Watan со ссылкой на источники.

Как отмечает Al-Quds Al-Arabi, сирийские власти связались с его дядей Мохаммадом Маклуфом, который проживает в России, и потребовали от него вернуться в Дамаск. Мохаммад Маклуф является братом матери Асада Анисы. Маклуф-старший приехал в Сирию, собрал трех своих сыновей, включая Рами Маклуфа, и попросил их предоставить сирийскому режиму деньги, однако те отказались. После этого местный комитет по борьбе с отмыванием денег начал расследование против 29 влиятельных сирийских бизнесменов, включая Рами Маклуфа. По данным портала, в офисах компаний бизнесменов прошли обыски. Издание отмечает, что при этом под репрессии не попали два брата Маклуфа.


По данным источников Asharq Al-Awsat, Асад ввел ряд мер против компаний, в которых имеет долю Маклуф, в том числе в отношении его активов в государственной Syrian Telecom Company (Syriatel). Как отмечает издание, двоюродный брат Асада Рами Маклуф является одним из самых влиятельных бизнесменов Сирии, находится под санкциями ЕС из-за поддержки режима.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека со ссылкой на источники сообщил, что Асад также решил распустить военное крыло ассоциации Al-Bostan, которая принадлежит Маклуфу. По данным центра, это произошло после того, как Россия потребовала «ограничить набор в ассоциацию в обмен на привлекательные зарплаты». По данным источников, организация продолжит работать в благотворительной сфере под контролем властей Сирии.

По информации британской газеты The Times, разногласия между Асадом и его братом начались после того, как его 22-летний сын Мохаммед хвастался своим состоянием в соцсетях — публиковал посты, где он запечатлен на фоне дорогих автомобилей и своей виллы в Дубае. По данным газеты, это вызвало скандал, который имел международные последствия. Газета указывает, что власти России потребовали от Асада $ 3 млрд в счет погашения кредита.
TUT.by
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