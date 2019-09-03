Активистка «Говори Правду» в Гомеле заявила о выдвижении в депутаты

Напомнив избирателю о прошлой неудавшейся попытке стать народным слугой претендент в кандидаты предполагает, что и на этот раз в ее округе в депутаты выдвинут большого начальника, который будет заниматься только собственными, ведомственными, как она считает проблемами.





«Я - спасатель-поисковик, эколог. Многодетная мать. Замужем. Живу в 104м районе нашего города. Мне не все равно, как вы живете, и все ли у вас хорошо. Мне не безразлично, как живет мой родной Гомель. И все, что в моих силах - я для него сделаю», - обращает внимание на свою персону Ю. Ганисевская.





Основными городскими проблемами она называет отсутствие мест для отдыха горожан, развитой инфраструктуры в новостройках, она говорит о транспортных проблемах города и о здоровье людей. Не прошла претендент и мимо чиновников.





«Люди со своими болячками и бедностью остаются один на один, и государство, декларируя принципы справедливости, одними этими декларациями и ограничивается. Чиновники живут не так, как мы с вами, и наши проблемы от них очень далеки. Можно сказать, что они живут вообще в другой стране - в той, которую мы видим по телевизору, но не видим вокруг себя. И с этим пора что-то делать!», - заявляет неравнодушная женщина.





Предостерегая избирателя от украинского Майдана и российского олигархата претендентка в кандидаты уверена, что нам нужна спокойная и уютная жизнь. «Гомель - город для нас!», - не ожидая агитационного старта избирательной кампании заявила Юлия Ганисевская.





Долгосрочный наблюдатель в Гомеле кампании «Правозащитники за свободные выборы» Леонид Судаленко нарушений требований избирательного законодательства в опубликовании постов в соцсетях на предвыборную тематику не видит.





«Каждый соискатель депутатского мандата в любое время имеет право публично заявлять о своих намерениях. Главное правило - не начинать преждевременной агитации, которая допускается лишь только после регистрации кандидата», - отметил независимый наблюдатель.



