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Что не так с первым уроком от Лукашенко

За четверть столетия мы так и не решили базовых вопросов: ка учиться, во что одеваться и что есть в столовой.

Посещая 2 сентября новую школу № 93 в Минске, глава государства не жалея слов провел символический первый урок: учителя снова услышали наказ не перегружать учеников знаниями, а школьники узнали о том, что созданная с ноля лично руководителем страны IT-сфера — далеко не для каждого из них.

Александр Лукашенко также озаботился системой питания в школьных столовых:


— Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях!

В равных условиях, по мнению руководителя страны, дети должны быть и в плане одежды. Об этом он заявлял ранее, а в понедельник вернулся к этой теме снова, посоветовав школьникам одеваться аккуратно и со вкусом — «без выпендрежа»:

— Не тратьте лишние деньги. Не надо на этом заморачиваться.

Список откровений можно продолжить, но тут мы остановимся и напомним вот о чем.


Двадцать пять лет мы слышим с высокой трибуны претензии то к качеству учебников, то к школьным столовым. За 15 лет власти так и не разобрались, что лучше: централизованное тестирование или экзамен «лицом к лицу».

Прошло четверть столетия, а в белорусской школе до сих пор актуальны базовые вопросы: как одеваться на уроки и что есть в столовой.

Не говоря уже о том, что зарплаты белорусских учителей в три раза меньше зарплат их коллег из Литвы и Латвии, а об эстонском примере лучше вообще не заикаться.

К слову, в Эстонии, где е-правительство действует не первое десятилетие, практически все госуслуги существуют в электронной форме. В том числе и в сфере образования — специальная инфосистема связывает в режиме онлайн учителей, учеников и их родителей. У нас же пока новости иного порядка: как родителям побороть систему нагласных поборов, а учителям дождаться обещанного министром роста зарплаты.
Источник: "Солидарность"
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